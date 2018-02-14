原标题：台警方破伪钞集团 查获260万假币仍有35万在流通

阮姓越南女子已被羁押。（图片来源：台湾《中时电子报》）

海外网2月14日电 台湾云林县警方去年接获举报，指云林、嘉义地区有制造伪钞集团打算趁春节期间大赚一笔，经深入追查，警方研判一名阮姓越南女子及庄姓男子为伪钞集团主脑，并于12日在庄姓男子于嘉义市的出租屋查获面值260万元（新台币，下同，约合人民币56.2万元）的伪钞、印制模板、防伪条等赃证物。此外，仍有约35万假币（约合人民币7.6万元）在市面流通。

据香港东网报道，13日，“嘉义地检署”以两人有湮灭证据和串证之虞向法院声请羁押，当日晚间获嘉义地方法院裁定羁押禁见。警方调查后发现，该伪钞集团已售出面值45万元（约合人民币9.7万元）的伪钞，警方虽已追回10万元（约合人民币2.2万元），但仍有约35万元（约合人民币7.6万元）在市面流通。警方侦讯后已依伪造货币等罪，将阮姓女子及庄姓男子移请“嘉义地检署”侦办。（海外网 张申）

责任编辑：刘光博