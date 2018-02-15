马英九:开心两岸都能拿到我写的春联 但价太离谱

马英九春联被抢光；蔡英文“低价”无人问。

中国台湾网2月14日讯 台湾地区前领导人马英九今天（14日）和大姐马以南到市场买年菜，民众争相索取马英九所写春联，并要求签名。据台湾“中央社”、联合新闻网等媒体报道，马英九表示，很开心两岸都能拿到他的春联；网络上卖人民币1000元，有点离谱了。

过去每年的小年夜，马英九都会陪母亲秦厚修到老家附近的兴隆市场买年菜。他曾在“脸书”中说，妈妈煮的味道，是他继续打拼的动力。秦厚修2014年5月过世后，马英九就没在小年夜到市场买年菜，一直到去年小年夜，才陪马以南到兴隆市场买菜。

马英九在小年夜的今天，一早陪马以南到兴隆市场买菜，许多老邻居、老朋友看到马英九来，向他高喊“新年快乐”，并开心上前与马英九拥抱。

走进市场，马英九和马以南买了水饺、卤味、青菜、鱼等，多半是向过去马英九陪秦厚修到兴隆市场买的摊商购买。马英九也特别送春联给摊商、民众，祝大家新年快乐。

马英九买年货获民众热情簇拥回应。

面对媒体询问人气回升，马英九回应，“还好啦”，看到大家很开心。谈到今年春联很抢手，马英九说，听说网络上卖人民币1000元，有点离谱了，有点受宠若惊、相当意外。他很开心两岸、海外都能拿到他的春联。

据报道，马英九日前前往台南市议员林燕祝服务处，现场挥毫，送出3幅“狗年旺旺 财源滚滚”春联，当时就吸引不少民众询问，今年正式版的自制春联“海宇熙春金鸡去 乾坤生意骏犬来”一推出，10万份一天就被抢光，目前共加印22万份，在66处发放点重新“上架”，以供民众免费索取。

另外，由于今天也是西方情人节，有女性摊商索性拦下马英九，不但求合照、求抱抱，还当众“偷吻”，马英九则尴尬笑着大呼“我要晕倒啦”。（中国台湾网 王思羽）

马英九发春联被女性摊主求合照。

来源：中国台湾网

责任编辑：张迪