菲总统称“能成为中国一省” 台媒未听清就兴奋了

原标题：菲总统称“能成为中国一省” 台媒还没听清就兴奋了

“如果中国人希望，菲律宾能成为中国的一个省。”看到这句话就知道，素来以“大嘴”而闻名的杜特尔特发言了。

据RT网站2月20日报道，在昨日举行的菲律宾华商大会上，菲律宾总统杜特尔特在演说中戏称要“加入中国”，在场的人士还包括中国驻菲律宾大使赵鉴华。

但是，杜特尔特的“无心之语”却让一部分台媒直接兴奋了，原因是一部分外媒用“中华民国”（Republic of China）来代指杜特尔特希望“加入”的国家，对此，台媒直接“搬运”了回来。

难不成菲律宾希望成为“中华民国”的一个省？据观察者网查询发现，台媒“闹了一个大乌龙”，杜特尔特压根儿没提Republic一词。

军事对抗中国？不可能的

RT报道称，虽然目前在南海问题上，中国和邻国产生了领土纠纷，同时还因为美国的介入和所谓“航行自由”（Freedom of navigation）导致局势进一步复杂，损害了中国长久以来声明的主权，但是杜特尔特认为中国的存在不是对抗菲律宾的，而是对抗美国人的。

他说：“中国正在修建军事基地，我承认，但是这是针对我们的吗？这简直是开玩笑”。

他随后补充说“这不是对付我们，这代表了全世界意识形态和地缘政治发生了重大改变。中国人的真正目标是对抗那些有可能毁灭中国的人，那就是美国。”

RT报道截图

同时，杜特尔特还表示，菲律宾在军事上根本无力对抗中国。他称：“我们不能去那儿，乘船或者无论用什么方式，我们不能让我们的海军或者海岸警卫队挥舞着步枪冲上去，那不现实。所以我为什么要带着我的军舰、士兵和警察去那儿而得到的只能是战败？”

成为“中华民国”一省？台媒闹乌龙了

随后，杜特尔特还开起了“菲律宾加入中国”的玩笑，他说：“如果中国人希望，菲律宾可以变成中国的一个省，就像福建那样成为菲律宾省。”

杜特尔特一句无心之语，却让台媒高兴坏了。

原因很简单，在部分的外媒报道中称，杜特尔特希望菲律宾成为“中华民国”（Republic of China）的一个省。

这句话让部分绿营媒体“震惊”，杜特尔特要归降“中华民国”？

但是，据观察者网查询发现，台媒“闹了一个大乌龙”，杜特尔特压根儿没提Republic一词，只是说，中国一省（Province of China），和台湾半点关系都没有。

来源：观察者网

责任编辑：张玉