原标题 台媒体人：台湾民众太爱和大陆比较 越比越痛苦

岛内网友票选2017年台湾年度代表字为“茫”。（台湾《联合报》资料图）

海外网2月23日电 台湾民众2017年选择“茫”为年度代表字，此外，台湾地区领导人蔡英文上台以来支持度不断下滑。对此，台湾媒体人谢金河认为，从以上两点可以看出，台湾民众不满意自己的生活。他还称，“什么都要和别人比”，尤其是和大陆比，是导致台湾民众不快乐的原因。

台媒体人：台湾爱和大陆比 愈比愈痛苦

据台湾《中时电子报》报道，谢金河称，台湾民众之所以不快乐，“什么都要和别人比”是重要原因，而最惨的是台湾爱和大陆比。谢金河指出，这些年大陆经济不断飞跃，现在广东、山东、浙江、江苏、河南的GDP总量都超过台湾，从数字来比较，一定是愈比愈痛苦。

对于谢金河此番言论，有台湾网友留言称，蔡当局“搞得乌烟瘴气，民众如何快乐得起来”、“怎么会是今不如昔”。

2017年九个省份GDP高于台湾 郝龙斌：我很紧张

中国国民党副主席郝龙斌。（台媒资料图）

需要指出的一点是，除了谢金河指出的上述五个省份外，2017年，四川、湖北、河北和湖南等四个省份的GDP也超过了台湾。而在2017年11月中国各省份2017年GDP尚未出炉时，中国国民党副主席郝龙斌受访时就曾表示，大陆各省份“一个个陆续超过我们”，跟大陆各省相比，台湾经济快要滑到10名左右，这让他很紧张。

责任编辑：张岩