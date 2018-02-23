原标题 台媒体人：台湾民众太爱和大陆比较 越比越痛苦
岛内网友票选2017年台湾年度代表字为“茫”。（台湾《联合报》资料图）
海外网2月23日电 台湾民众2017年选择“茫”为年度代表字，此外，台湾地区领导人蔡英文上台以来支持度不断下滑。对此，台湾媒体人谢金河认为，从以上两点可以看出，台湾民众不满意自己的生活。他还称，“什么都要和别人比”，尤其是和大陆比，是导致台湾民众不快乐的原因。
台媒体人：台湾爱和大陆比 愈比愈痛苦
据台湾《中时电子报》报道，谢金河称，台湾民众之所以不快乐，“什么都要和别人比”是重要原因，而最惨的是台湾爱和大陆比。谢金河指出，这些年大陆经济不断飞跃，现在广东、山东、浙江、江苏、河南的GDP总量都超过台湾，从数字来比较，一定是愈比愈痛苦。
对于谢金河此番言论，有台湾网友留言称，蔡当局“搞得乌烟瘴气，民众如何快乐得起来”、“怎么会是今不如昔”。
2017年九个省份GDP高于台湾 郝龙斌：我很紧张
中国国民党副主席郝龙斌。（台媒资料图）
需要指出的一点是，除了谢金河指出的上述五个省份外，2017年，四川、湖北、河北和湖南等四个省份的GDP也超过了台湾。而在2017年11月中国各省份2017年GDP尚未出炉时，中国国民党副主席郝龙斌受访时就曾表示，大陆各省份“一个个陆续超过我们”，跟大陆各省相比，台湾经济快要滑到10名左右，这让他很紧张。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台“防长”将下台 蔡英文亲自通知
- 【 军事 】 我军在印度洋部署：东西南各有一舰队
- 【 财经 】 万达重返中国足坛万达体育上市做布局...
- 【 体育 】 足总杯-爆大冷！10人曼城负英甲队出局
- 【 娱乐 】 朴明秀谈短道速滑:中国队犯规很卑鄙
- 【 科技 】 小米OPPO等何以在亚洲市场击败iPhone...
- 【 教育 】 小学生神作文求老师给20分 网友：6翻...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有