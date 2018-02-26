全台民众疯抢卫生纸 见面就问“你买到了没”

原标题：全台各地民众疯抢卫生纸 见面就问“你买到了没”
台中市多个卖场卫生纸架被一扫而光。（图片来源：台湾《联合报》）
海外网2月26日电 近几天，台湾各地民众疯抢卫生纸，不少民众见面第一句话都在问，“你买到卫生纸了没？”。虽然台湾行政机构“消保处”25日下午紧急召开记者会喊话称，3月中前绝对不会涨价，但台湾民众受预期心理影响，持续抢购卫生纸不手软。
台湾民众抢购卫生纸。（图片来源：绿媒）
据亲绿媒体报道，台湾卫生纸3月将涨价的消息传出后，台湾各地民众纷纷开始抢货囤积，对此，台湾相关业者补货更是补到手软。25日，在位于台北市的全联黎忠店，许多卫生纸品牌架上都是空的，8成购物民众都人手一串卫生纸，还有的消费者购物车堆满6、7串。
对于疯抢卫生纸，台湾名嘴黄智贤称，从南到北，从北到南，家家户户，人人抢购卫生纸，问题是还抢不到。她还讽刺，民进党改写了卫生纸的价值，也是民进党的最新政绩。也有业者指出，台湾气候潮湿，卫生纸若未能好好存放，可能出现发霉情况。
对于台湾各地民众疯抢卫生纸，有台湾网友留言称，“我已经买了2箱”、“蔡当局平抑物价失能，放任厂商涨价”、“囤积造成真正有需要的人买不到”。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 《红海行动》原来是海军首长派“活儿...
- 【 军事 】 美军航母再抵近中国南沙 春节曾闯南海
- 【 财经 】 阿胶为何隔段时间就被怼 市价最多差4...
- 【 体育 】 平昌冬奥闭幕 北京接过奥运匹克会旗
- 【 娱乐 】 李菲儿亮相冬奥“北京八分钟”
- 【 科技 】 人民日报三问区块链：要警惕概念炒作
- 【 教育 】 2018中国最好大学排名清华北大浙大前...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有