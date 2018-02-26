全台民众疯抢卫生纸 见面就问“你买到了没”

原标题：全台各地民众疯抢卫生纸 见面就问“你买到了没”

台中市多个卖场卫生纸架被一扫而光。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网2月26日电 近几天，台湾各地民众疯抢卫生纸，不少民众见面第一句话都在问，“你买到卫生纸了没？”。虽然台湾行政机构“消保处”25日下午紧急召开记者会喊话称，3月中前绝对不会涨价，但台湾民众受预期心理影响，持续抢购卫生纸不手软。

台湾民众抢购卫生纸。（图片来源：绿媒）

据亲绿媒体报道，台湾卫生纸3月将涨价的消息传出后，台湾各地民众纷纷开始抢货囤积，对此，台湾相关业者补货更是补到手软。25日，在位于台北市的全联黎忠店，许多卫生纸品牌架上都是空的，8成购物民众都人手一串卫生纸，还有的消费者购物车堆满6、7串。

对于疯抢卫生纸，台湾名嘴黄智贤称，从南到北，从北到南，家家户户，人人抢购卫生纸，问题是还抢不到。她还讽刺，民进党改写了卫生纸的价值，也是民进党的最新政绩。也有业者指出，台湾气候潮湿，卫生纸若未能好好存放，可能出现发霉情况。

对于台湾各地民众疯抢卫生纸，有台湾网友留言称，“我已经买了2箱”、“蔡当局平抑物价失能，放任厂商涨价”、“囤积造成真正有需要的人买不到”。

责任编辑：初晓慧