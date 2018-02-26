原标题：黄敏惠代表国民党参选嘉义市长，蓝营分裂或难胜选

国民党嘉义市长党内初选结果2月25日出炉，前市长黄敏惠胜出，她将挑战民进党籍的现任市长涂醒哲。但虽然人选底定，但蓝营在嘉义市最无解的仍是分裂问题，嘉义市议长萧淑丽月初表态退出国民党参选，前几天也已将退党申请书送至国民党嘉义市党部，蓝军分裂让嘉义市“绿地变蓝天”的几率变得微乎其微。

国民党组发会主委李哲华25日邀黄敏惠与另一参选的学者、前“青辅会”主任李允杰在党中央公布结果，根据两位参选人共识，只对外公布结果、不公布民调数据，结果为黄敏惠第一名，李允杰第二名。

黄敏惠强调，透过全民调的党内初选，是经过全民见证，不只是国民党的提名，也是全嘉义市民给她的提名。李允杰则说，会全力支持黄敏惠，“把绿地变蓝天，从嘉义做起。” 不过，他也对电话民调的方式提出批评。李允杰说，时代在转变，手机与通讯软件崛起，青壮世代只用手机、不接市话；目前的全民调技术，完全依赖市话，就造成嘉义市的有效样本大多数是“老人民调”。未来，全民调的方法与技术，应全面检讨、与时俱进，才能名符其实称为“全民调”。

嘉义市现任议长萧淑丽已经宣布退出国民党参选市长，萧之退党参选，与萧与黄敏惠的积怨已久以及吴敦义倾向支持黄敏惠参选不无关系。

2014年“九合一”选举时，时任嘉义市农会总干的萧淑丽本就有意参选，而国民党欲推陈以真参选，当时担任嘉义市长同时兼任国民党副主席的黄敏惠支持陈以真，萧淑丽于是在当年3月宣布脱党参选。但是后来在马英九、金溥聪等的劝说下，萧又于7月含泪宣布退选。

此次黄敏惠要回锅参选嘉义市长，等于再次挑起萧、黄宿怨，而国民党主席吴敦义更属意黄敏惠，让萧淑丽只得脱党参选。萧自认“无党心更宽、无党路更广”，坚持参选到底。

萧淑丽得知黄敏惠初选获胜后，回应说“那是他们家的事”，而对于国民党主席吴敦义日前谈及国民党4年前曾“成全”无党籍的萧淑丽选上议长，盼萧能感念过往情谊不要退出党内初选，萧则直斥吴敦义“公开说谎”。其实萧淑丽隶属的“萧家班”势力，多年来横跨嘉义县市，而且“萧家班”人马一直占据嘉义市议会议长或副议长的位子，在议会的影响力相当雄厚。

种种迹象看来，萧淑丽和国民党分手已是无解的难题，接下来的选战，国民党如果能制造出“弃萧保黄”的效应，或许可能还有一线生机；如果不能，尽管民进党现任市长涂醒哲施政不利、民调落后，国民党在蓝营分裂的情况下，还是可能在今年最有可能“绿地变蓝天”的嘉义市，丧失胜选的机会。

来源：微信公众号“直通台湾”

责任编辑：张义凌