台媒曝花莲地震塌楼早有问题 14位遇难者本可不死

原标题：惊！台媒曝：花莲大地震 14位遇难者本可免于一死
海外网2月26日电 有台媒爆料，如果可以重来，台湾花莲2月6日晚间发生的地震中，被活埋在云翠大楼的14位遇难者或许不会死。
据台湾亲绿媒体报道，台湾内务部门负责人叶俊荣26日爆料，花莲县政府去年（2017年）针对云门翠堤大楼做过“建物耐震快筛”，发现位于底楼的“漂亮生活”旅店耐震度不足。而之前也有住户爆料，旅店一楼少了部分结构墙。叶俊荣称，花莲县政府来不及进行处理就发生了地震。
台湾行政部门负责人赖清德对此则表示，未来几年将投入60亿新台币，进行全台建物耐震安检及补强，避免悲剧再次发生。
消息一出，即刻招徕花莲民众痛批，民众纷纷指责道：“早知道（有问题）为什么当局没作为？”；“耐震评估是当局派人评估嘛，倒了才在说屁话”；“很夸张啊！”
据早前报道，2月6日晚间，花莲发生6.5级强震，造成17人不幸遇难。花莲4栋大楼在地震中倾斜倒塌，其中云翠大楼受损最为严重，该大楼倾斜共造成楼内14人死亡，其中有9名都是入住云翠大楼二层“漂亮生活”旅店的大陆游客。
由于大楼内部结构挤压变形严重，搜救十分困难，特别是最后两名受困大陆游客被大楼主梁压住，在2月11日确认他们已经不幸罹难并征得家属同意后，搜救队现场鸣笛，宣告终止搜救行动。
在花莲大地震灾后第19天，2月25日下午2点多，当地消防部门移出最后两名受困云翠大楼不幸遇难的大陆游客遗体。（海外网 姚凯红）
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