蔡英文视为骄傲的空军出事了 F-16战机被“恶搞”

原标题：蔡英文视为骄傲的空军出事了

台湾军方近日被一起丑闻气到了。

据台媒报道，24日晚间，有人在脸书上传了多张F-16战机被“恶搞”的照片。其中一幅照片显示，一年轻女子坐在F-16战机座舱内嘟嘴卖萌，另一张照片中则有两男子靠在F-16上比V合影。

△女子进入台湾战机机舱内拍照

这些不是军人的人怎么能如此近距离地接触服役期内的战机？

台军“空军司令部”怒了，下令花莲及嘉义两个使用F-16的基地彻查此事。后经证实，这些照片是在“空军花莲基地”26作战队所辖的机堡内拍摄无误。

唔……花莲就是台湾前不久发生地震的地方。政知圈注意到，地震后，“花莲空军基地”迎来了蔡英文的视察。除了慰问支援救灾的官兵，她更强调该基地应“持续留意台海情势，让全体民众都能够平安过节”。

视察军队首选花莲

被委以重任的“花莲空军基地”，不是第一次被蔡英文带到台前。

2016年5月29日，在正式就任台湾地区领导人后的第九天，蔡英文首次以台湾“三军统帅”身份视察台军，她选择的正是“花莲空军基地”401联队和佳山基地。

因为花莲基地的F-16战机每天都要进行东部及北部空域的战备巡航，涉及大陆的东海防空识别区和台日空域，蔡英文的一言一行都受到关注。

据报道，在花莲基地的二号机库中向官兵发表讲话时，蔡英文引用抗战名将高志航的话以勉励空军：“身为中华民国的空军，我们怎么可以让别人在自己的领空上耀武扬威？”

△蔡英文在花莲空军基地发表讲话

据台媒报道，驻扎花莲基地的401联队主要装备F-16型战机、RF-5型侦照机，平时担负防空警戒及侦照待命，并按照任务特性实施部队训练及执行责任区内防救灾任务；战时依令执行战备转场，进驻佳山洞库，担负联合防空、联合截击及联合“国土”防卫作战等任务。

此行中，蔡英文特别听取了军方对于F-16、RF-5两种机型的性能介绍。在基地的洞库里，看到装备都维持在最佳状态，她叮嘱官兵，“把这个基地看好，就是把台湾看好，把这个基地顾好，就是把台湾国防顾好”。

神秘的“地下空军基地”

蔡英文对台湾空军的看重可见一斑。

去年7月，作为对解放军空军进行远洋训练的回应，蔡英文专程去空军台南基地“加油打气”。在模拟紧急起飞演练前，蔡英文接见了当天伴飞解放军空军轰6的“经国号”飞行员。

△台防务部门公布的台军IDF战机伴飞轰-6的照片

要说台湾的空军基地，不得不提的还有前文提及被蔡英文视察过的、与花莲基地只有一线之隔的佳山基地。美国媒体2010年报道指出，这座基地是台军最大的飞机地下防空洞，可以容纳两百架战机，甚至可以抵御传统飞弹直接命中。

公开报道显示，佳山基地始建于上世纪80年代，主体设想是将台湾中央山脉的东部掏空，将台湾绝大部分的先进战机藏匿于山洞，以躲避台湾可能遭受的攻击，保存作战实力。

这个基地有一条长达2500米的飞机跑道与花莲空军机场连接。平日里，这个基地负责部队飞行训练、体能、航技学院教育测评等任务，战时则按照命令完成接替空中作战指挥中心指挥管制及战机进驻佳山洞库执行战力保存整备，并进行基地防卫作战。

如何参观战机？

如此这般被视作台军骄傲的战机被“恶搞”，事发的“空军花莲基地”脸都绿了。

那么，正常情况下。台湾民众有没有可能去空军基地参观呢？

答案是：有的。

据“空军花莲基地”介绍，外界团体或人士要参观战机及相关设施，必须提出申请，并经联队长核定才能进入，且只能拍摄外观，并在基地人员陪同下才能获准通行。

而此次“恶搞”事件是该基地退伍的林姓机工长所拍。大约在五六年前，他没有经过报备便私带女朋友和其他朋友进入F-16战机。单从此事看来，“空军花莲基地”的内部管理堪忧。

而除了申请内部人士带领参观以外，“空军花莲基地”偶尔会开展对外开放，对该基地多型军机进行了实机展示，并进行了一系列的飞行表演。

△台空军装备的F-16战机

据台媒报道，去年7月，“花莲空军基地”营区开放，上万名民众观看了F-16、幻象2000战机、IDF经国号相继上空飞行，并拍手叫好。

资料丨海外网 中评网 环球时报 中国新闻网 大公报

责任编辑：张义凌