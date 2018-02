台网友称大陆太落后才用手机支付 媒体：智商感人

原标题:台湾网友:大陆太落后了才用手机支付!这智商真感人啊。。。。。。

上午,主页君一同事飘了过来:你要现金吗?

……现金?要那玩意干啥?不要不要!

当时的画面是这样的……

同事:现金,800块,要不要?

我:然后我转微信或者支付宝给你吗?才不呢。你自己花掉啊~

同事:花现金??然后零钱找来找去吗?那么麻烦,带着还重!

我:…………

同事:算了,我还是拿去存了吧!

于是,今天中午她就真的把这800块拿去银行存了 ……

真是难以想象啊……短短几年时间,现金已经被嫌弃到这个地步了……

说到中国的移动支付,甭管你是用微信还是支付宝亦或其他方式,那都是相当方便省事的—— 而且,还时不时有点小优惠

无论如何,都比身上揣着一大把纸币钢镚儿什么的强。

移动支付 的迅速普及,不仅让中国迈入了令人羡慕的cashless society (无现金社会),还和高铁、网购、共享单车 一起,成为了老外心目中咱们国家的“新四大发明”。

In recent years, a number of China‘s technological innovations have been making their moves in the world。 Among them,Dockless Shared Bicycles, High-speed Rail, Alipay and E-commerce stand out with a reputation of China’s “four great new inventions” in modern times, which have made the daily life of the public more and more convenient

▲China‘s “four great new inventions” in modern times (via Xinhua)

▲路边小厕所。扫码如厕(出处见水印)

别的不说,光是支付宝那5.2亿的用户数量,就猛甩Apple Pay之流好几条街了。(据说前段时间Apple Pay在庆祝用户数量破亿,微信和支付宝都笑而不语了好吗)

然而,就是移动支付这么个大家都说好的东西,最近居然被台湾的盆友们给嘲讽了……

这是湾湾“知名媒体”自由时报 前两天的一篇文章:

▲“大陆移动支付盛行是因为太落后!他分析原因后被疯狂点赞。”(via自由时报)

文中提到了一个在大陆工作了十几年的台湾人。这个人在某个网络社区上,用充满了污蔑性的语言,阐述了自己的神逻辑:大陆为什么盛行移动支付?就是因为大陆太落后了!

▲这个自称在内地呆了十多年的“台干”,字里行间充满了轻蔑与无知

根据他的逻辑,大陆是因为“太落后”了才盛行移动支付,原因如下:

1、提款机密度不高

2、跨行手续费太高

3、提款机太烂,容易吞卡

4、假钞太多

5、水电费、电话费等不能银行直接按月缴付

6、人民币设计有问题,最大面值才100

……

不知道大家看到他的这些“理由”作何感想。主页君只为这孩子的神逻辑捏了一把汗:童鞋,你的因果关系颠倒了吧?

在更先进的移动支付已经足够发达、便捷、完善、安全的地方,你为啥还要去纠结“提款机密度不高”这类问题?很多提款机就是因为移动支付的普及才撤掉的啊!

你家都装自来水管了,还在感慨院子里那口井打得不够深?几个意思?

不信来围观一下——

如果留心观察,会发现周边好多ATM机悄悄地撤走了。 现金需求减少,自动柜员机自然也就失去了用武之地。

现在绝大多数的运钞车都是外包的,并不是银行自己的工作人员在押运。运钞业务减少,对于运钞车的需求自然也减少了。自2015年起,运钞车产量开始逐年下降。

此外,比较清闲的还有印钞厂。有网友这样形容他在印钞厂上班的哥们: “好基友,10年前约他出来吃个饭都不行,天天说没空,忙,生产任务紧。现在?哼,国庆我放7天假,他们单位放整整10天。生产任务?!哪来的生产任务哟,都快开不了工了。天天给尼泊尔之类的小国印钞票, 然后派飞机空运过去,赚不到钱不说,还得倒贴,不过据说总比开不了工强。”

▲某ATM企业,自2016年起收入大幅下滑 ▲运钞车产量,自2015年起下降

……看到没,不是因为太落后、取款机太少只好发展移动支付,而是移动支付太先进太方便,相对过时的取款机只能让位啊亲!你想当喷子也得先带点脑子吧!

顺便再举个例子。

许多人很羡慕的北欧国家——挪威瑞典丹麦,都已经把印钞厂给全关了。

北欧和中国一样都很cashless ,难道是因为人家太落后了吗?

▲在斯堪的纳维亚半岛,现金支付正在消失 (via Bloomberg)

By the end of this month,Scandinavia‘s last mint will have closed。 Following in the footsteps of Sweden and Norway,Denmark has decided to outsource the production of its coins to Finland。

The Danish central bank has already stopped printingbanknotes 。 They‘vebecome sounfashionable that there’s no rush to find a subcontractor for those。

顺带一提,这位“台干”还在帖子里很有优越感地表示,大陆“很多地方其實是沒有室內電話的”…… 我都快笑哭了……

(我初中时家里就把座机给拆了好吗!现在我80多岁的农村奶奶都有手机,小孩子更是人手一个智能机,座机这么落后的玩意留着干啥?摆在家里辟邪吗??

)

此外,这位“台干”的帖子里提到的所谓槽点 ,诸如假钞多、提款机容易吞卡、银行不能缴水电费 等等……

稍微有点生活常识的人都知道,这要么是故意把小概率事件放大为“常态”,要么是纯粹瞎扯。

▲随手去工商银行的官网截了个图。其他银行也类似,你爱缴啥费缴啥费。

这智商……湾湾自己都看不下去了

上面这篇说“大陆太落后了才用移动支付” 的奇文,也受到了不少湾湾小伙伴的欢迎。(毕竟总有人好这口嘛)

但更多的,是一些表示“看不下去了” 的吐槽……

(以下翻译部分鸣谢妹纸@Mon, 部分主页君自己连蒙带猜,未必字字精准,大家看个大概意思就好)

@陳關樂: 弱智。

@Ame Mc B: 有支付寶咁方便,仲要提款機做乜?

支付宝这么方便,要提款机干啥?

@Mei Kam: 即係話埋美國矽谷大力推既電子支付落後

, 睇黎最先進係台灣, 唔怪之得曾經台灣引以為傲既htc要賣盤, 可能台灣人希望回歸數字機既年代最先進, 哈哈

也就是说,美国硅谷在大力推广电子支付,也是因为他们落后咯?

看来最先进的还是台湾,难怪台湾曾经引以为傲的HTC要卖盘,可能台湾人想回到数字机(非智能手机)的时代?那样才最先进?哈哈哈……

@Carrie Ng: 用過先好彈人吧… 人地支付寶簡單易用,係大陸用又唔駛怕收到假銀紙或拎太多現金出街,話人假鈔香港無咩?香港八達通係方便在一拍就走得,但唔係自動增值果啲咪又係阻街,啲人成日放係手袋背囊銀包,成吋都要一大個咁拍落個機度,又detect唔到,又唔死開阻住晒既咪又大有人在~~~今朝先見到個學生妹成個袋掃暈成個卡機,唔知拎張卡拍有幾咁難

要喷之前先自己用一用好吧?人家支付宝简单好用,不怕收到假币,也不用担心得带太多先进上街(讲道理香港就没有假币么?)。香港的八达通(注:香港的交通卡,除了坐车外还可以买东西)确实很方便,刷一下就可以走人,但如果不是自动增值的话也很麻烦啊!而且有些人喜欢把八达通放在包包里,隔着包包来刷,刷个好几遍都不一定检测得到,没刷成功他又不走,挡住了后面好多人,这种人太多了好吗…… 我今天早上还看到一个学生妹纸,把八达通放在袋子里,直接拿袋子跟个扫把样来回扫机子,简直了……把八达通从袋子里拿出来刷很难吗!

@Raymond Lo: 我有同感 成日彈人哋 又唔增值自己(思想及科技)走向邊緣化 仲喺度自大

楼上+1。有些人整天只知道喷别人,又不懂得去提升自己。思想和科技领域都走向边缘化了,还在这里自大!

@Leung Chi Fai: 台灣人最多再笑幾年,以後的大陸台灣人只能抑望。

台湾人最多再笑个几年吧。以后的大陆,台湾人只能仰望了。

当然了,移动支付其实不算什么特别新鲜的玩意,也非中国原创。

国外有Apple Pay, Android Pay, 还有世人熟知的PayPal (中文译名“贝宝” )——PayPal全球活跃用户多达1.9亿,实力不可小觑。 (当然了,这数量和微信支付宝相比还是差了点)

和Paypal比起来,支付宝有点像个中国版的PayPal。但在许多领域支付宝已经走在了前面……

▲“为什么支付宝不仅仅是中国版的PayPal而已?”(via Tech in Asia)

PayPal versus Alipay – so who wins?

PayPal VS 支付宝——谁是赢家?

Comparing Alipay and PayPal, it seems that PayPal is still very much focused on the core of its business of payment processing, whereas Alipay has moved ahead and expanded from its initial core into other related areas。

和支付宝相比,PayPal似乎仍将重心放在支付处理这一核心业务上,而支付宝却向前进了一步,并把业务从最初的核心扩大到其他相关领域。

Alipay is much more integrated into the everyday life of their consumers and offers a much more complete customer experience, whereas PayPal only gets involved when it comes to the final payment transaction。

此外,支付宝更多的融入了用户的日常生活,并提供了更加完备的用户体验, 而PayPal仅仅参与了交易时的最后支付环节。

▲Why Alipay is more than just the Chinese equivalent of PayPal (via Tech in Asia)

其实,不仅仅是支付宝和微信,也不仅仅是移动支付。

在科技创新领域,中国正在迎头赶上,甚至有所超越……

▲“从模仿到创新:中国是如何变成科技的超级大国的?”(via Wired)

A few years ago, China’s leaders decided they wanted the country to be known for a new kind of electronics– not only “Made in China”, but “Designed in China”。

几年前,中国的领导人决定大力发展新兴电子领域——“中国制造”还不够,还要“中国创造”才行。

“Often, I meet people in Silicon Valley who still think all China can do is clone their ideas, but that’s backwards。 Now I see more western companies copying China。”

“硅谷时常还有些人觉得,中国只是在照搬他们的创意而已,但这早已是落后的观念了。现在,我看到越来越多的西方企业在模仿中国。 ”

It would be possible to travel around China in 2018, and each week attend a different conference about technology and the future – there are summits on fintech, health tech, virtual reality, artificial intelligence and more。

2018年,来到中国,每周都可以听到关于特技与未来的讨论:金融科技、健康科技、虚拟现实、人工智能……还有更多。

In 2016, China’s mobile payment market was 50 times the size of that in the US。 Chinese-designed-and-made drones are available at hundreds of Best Buys and Apple Stores in the US and Europe。

16年,中国的移动支付市场 已是美国的50倍 。中国自己设计制造的无人机 ,在欧美各大电商都能买到。

▲From imitation to innovation: How China became a tech superpower (via Wired)

是了。

当西方国家都在观察中国的发展势头,当中国的新科技不断向外输出,当全球各大公司都在研究甚至效仿中国充满抱负、朝气蓬勃的创业家们……

那位觉得“大陆太落后才用移动支付”的台湾盆友,我看你还是洗洗睡吧。

