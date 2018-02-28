台名嘴批“台独”造谣“2-28”:“仇中恨中”源头

原标题：黄智贤：“2·28”的谎话，才是“仇中恨中”的源头！

每年的2月28日，台湾都不平静。

今天是“2·28”事件71周年，有台媒爆料称，位于桃园慈湖的蒋中正陵寝今早发生泼漆事件，岛内“独派”团体“FETN-蛮番岛屿社”将红漆泼洒在蒋介石棺柩上，还一度叫嚣“象征受难者鲜血的红漆泼洒在棺柩上”“去除支那政权，建立台湾共和”。下午，该团体召开记者会，当众撕毁“青天白日满地红旗”，会上，有记者问“蔡英文算不算邪恶政权”，随即被“独派”青年围攻辱骂，现场一片混乱。

现场照片（来源台媒）

在今日的国台办新闻记者会上，有台媒记者就提及，“2·28”事件对台影响颇深，岛内绿营多对大陆持“反中”看法。对此，国台办新闻发言人安峰山郑重表示，“2·28”事件是台湾同胞反对专制统治争取基本权利的正义行动，是中国人民解放斗争的一部分。“我们反对的是任何歪曲历史事实、企图借这个事件来为‘台独’鼓噪和张目的一些做法”。

但随后，台陆委会对大陆的表态做出回应，宣称大陆应“公正、客观看待历史事实，正确理解此一事件本质，并尊重台湾人民还原历史真相及追求公平正义的精神与态度”。

其实，早在2016年民进党当局上台后，每年的2·28都是岛内“独派”团体及民进党当局借机鼓吹“去蒋”、“去中国化”的“大好时机”。台政论节目主持人黄智贤28日在微博中痛心表示“228是一个民族悲剧，许多人至今伤痛。但‘台独’造谣，永不止息。”

黄智贤说，“1946年（环环注：1947年）到今天，2·28留下的历史资料其实很多。但是‘台独’绝不肯让228真相呈现”。

微博中，黄智贤还梳理了2·28事件的起因、经过和事件对台湾造成的创伤，对于史料中呈现的内容，黄智贤痛批“‘台独’228的每一个谎话，其实都被史学家一个一个用第一手史料驳斥”“而228的谎话，才是‘仇中恨中’的源头”。

前“总统府”副秘书长罗智强此前也发文回应，对民进党当局以所谓的“转型正义”推动“去中国化”行径痛批，蔡英文“交不出政绩，民调日崩，除了扭曲历史、清算前人过错就变成了她唯一的选择。”“看来他们（民进党当局）真的没戏了。”

责任编辑：张建利