原标题：台当局行政机构改组换掉“防长” 国台办回应
海外网2月28日电 2月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。
有记者提问，日前台湾进行了“内阁”改组，但是大家发现重在“国安”和一些“对外”事务交往上，有分析认为这主要是为了突破当前两岸僵局，希望在“对外”事务上有一定突破，不知道发言人对这样的评论有什么看法？谢谢。
安峰山表示，刚才我已经回答过了，我们对台湾内部的人事变动不评论。我们关心的是其两岸政策如何能够回到“九二共识”的正确轨道。
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