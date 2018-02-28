台纪念“2-28”事件 作家：不应成“台独”提款机

原标题：台湾各界纪念“二·二八”事件71周年
中新社台北2月28日电 （记者 张晓曦 陈小愿）2月28日是“二·二八”事件71周年纪念日，台湾各界举办多项活动纪念这一深刻影响台湾社会的历史悲剧。
1947年2月27日，台北市发生一件私烟查缉血案，激起当地抗议浪潮。翌日“二·二八”事件爆发，数日内蔓延至全台，随后遭国民党当局镇压。
71年后，台湾地区政治受难人互助会、台湾中华两岸和平发展联合会选在28日于台北举办“二·二八”事件纪念座谈会。
台湾中华两岸和平发展联合会主席、作家蓝博洲会前接受记者采访时表示，“二·二八”事件不是台湾外省人对本省人的迫害，更不应成为民进党搞“台独”的“提款机”。只有让更多台湾民众了解历史真相，了解经历“二·二八”事件的那一辈台湾人是如何看待祖国、看待两岸的，才不会被利用。
台湾地区政治受难人互助会总会长蔡裕荣受访时表示，“二·二八”事件体现台湾民众的前途是与大陆的前途联系在一起的，这样的历史不应被湮灭，希望台湾民众了解。
新北市、台南市、高雄市、花莲县、云林县等台湾多个县市当天也举办了展览、音乐会等追思纪念活动。
台湾当局前领导人马英九28日出席有关纪念活动时表示，历史真相的发掘应继续下去，但不希望这一事件在政治上被用来作为斗争的理由。
台北市长柯文哲同一天表示，期望这一事件对台湾社会造成的伤痕能够获得解决，而最需要做的就是和平对话。
另据中央社等台湾媒体报道，桃园市大溪区慈湖陵寝的蒋介石灵柩遭民众泼洒红漆，当地警方正在追查。
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