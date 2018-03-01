原标题：新任台空军司令就职 蔡英文下令“严密监控解放军”

蔡英文主持台空军司令张哲平授阶典礼。（图源：东森新闻云）

海外网3月1日电 据台媒报道，台湾地区领导人蔡英文1日上午主持台空军司令张哲平的授阶典礼，竟要求张哲平接下来必须对解放军“军机密集活动严密监控、保持警戒”，并要求其配合台当局“防务自主原则”，建立“世代空军战力”。

台军新任空军司令就职，蔡英文下令“严密监控解放军”

据“中央社”、东森新闻云等台媒报道，由于台军前空军司令沈一鸣上将调任台防务部门“政务副部长”，蔡英文命张哲平接任，并要求他在既有基础上，为台军、空军“肩负重任”。

蔡英文称，过去台防务部门在“部长”冯世宽和台空军前司令沈一鸣的努力之下，面对解放军“强烈的军事挑衅”，台空军仍“捍卫‘领空’，获得民众的信赖，让社会稳定不受动摇”。

据报道，蔡英文下令，要求张哲平针对“从去年开始的解放军军机密集活动”，进行“严密监控”，维持“空军警戒”；另外，也要思考确保未来空防，配合“防务自主原则”，建立“下个世代的空军战力”。蔡英文还称，台当局一定会全力支持台军，建构新一代台军战力，确保“台澎金马的防卫安全”。蔡英文还强调，这重责大任，务必要“全力以赴，使命必达”。

另据亲绿台媒报道，台防务部门2月26日表示，经蔡英文核定，台空军司令部上将司令职缺，由台空军副司令张哲平中将调任，同时晋任台空军二级上将，2018年3月1日生效。

台防务部门称，张哲平中将系台空军官校71年班、战院93年班，曾任联队长、台空军司令部“计划处处长”、“政战主任”及台空军“作战指挥部指挥官”等重要军职，学、经历完整。任现职期间，指导台空军“各项战演训及战力整建规划”等重大工作，卓有贡献，特拔擢调任台空军司令，凭借其丰富经验，持续推动各项“建军整备任务”。

解放军12架军机穿巴士海峡，台媒惊呼“又来了！”

此前台媒报道称，解放军12架军机于2月21日中午时分，分批次穿越巴士海峡，到太平洋进行远海训练，其中包括“轰6K”轰炸机、“歼11”战机及疑似“运8”运输机等，并循原路返航。对此，台防务部门发言人陈中吉称，“台方已严密掌握大陆军机动态，并无特殊情况发生，对于台湾周边海空情况，和解放军动态都能全程掌握。”

对于解放军军机绕台，国防部新闻发言人任国强大校曾表示，台湾是中国的一部分，解放军会按照年度计划组织例行性训练。我们多次重申，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景；同时，我们有能力、有信心、有办法维护祖国的统一、主权安全和领土完整。

此外，对于解放军下一步是否会进行常态化的“绕岛巡航”，国台办发言人安峰山表示，国防部和国台办的新闻发布会已经多次明确表示过，这是计划内的例行性训练，大家慢慢就习惯了。（综编/海外网 姜舒译）

责任编辑：张建利