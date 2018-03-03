霍启刚：香港年轻人北上参军创业 为什么不呢？

#2018两会进行时##中青报两会#[霍启刚：香港年轻人北上参军、创业，为什么不呢？]中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议今天在北京人民大会堂召开。全国政协委员霍启刚表示，香港回归已经20周年，从幼儿园起已经重视普通话的普及，自己也很幸运有机会可以将香港年轻人的想法传递给中央，与其他委员一起把香港青年北上创业的故事传播给更多人，同时让香港年轻人更了解中央的政策和机会。对于有政协委员建议香港青年北上参军及创业的提案，他认为总体方向正确，无论是哪种方式，都是香港年轻人融入国家的切入点，“为什么不呢？”（中国青年报·中青在线记者 梁璇 李晨赫 蒋肖斌）
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