原标题：龙应台痛心：台湾前途堪忧，大陆根本不用动手！

“我有点担心现在的台当局忙于内部斗争，没有看到大陆本身巨大的改变，以及全球新秩序的正在形成”。

“如果台湾早一点自我消解掉，事实上北京根本不需要动手。”

3月2日，台湾前“文化部长”龙应台接受德媒专访，她称对台湾前途感到非常忧虑，台当局领导人缺乏远见，陷入每四年一选的斗争游戏中，“没有看到大陆本身巨大的改变，以及全球新秩序的正在形成。”

就在几天前，大陆又送出惠台“超级大礼包”，逐步为台胞提供与大陆同胞同等待遇。相关举措在获得岛内各界好评，但台当局却阴阳怪气，提醒台民众“两岸有差异”，“参与有风险”。

对于两岸关系，龙应台表示，只要双方还是处于互不信任的状态，“北京对台湾动武”的可能性永远是在的。

面对这样的“困境”，台湾应该怎么做呢？龙应台分析称，在“一强一弱”的关系里，弱者这一方需要非常强大的智慧，去看到更大格局里自身位置在哪里。

“我比较为台湾担心的是，台湾内部因民主选举的政治情况，不断在一个茶壶里闹里自己的风暴，彼此的斗争。”

她用一颗大树来比喻，形容台湾在这颗树的某一根树枝上吵得不可开交，而事实上这棵树的下边是被砍掉的。

龙应台表示，台领导人不应围绕着内部的小格局斗争，而看不见在大格局里应要如何保证自身安全。

“我有点担心现在的台当局忙于内部斗争，没有看到大陆本身巨大的改变，以及全球新秩序的正在形成”。

龙应台还说，台湾领导人没有远见，陷入每四年一选的斗争游戏中，为此她对台湾前途感到非常忧虑和悲观。

她表示，如果要台湾（问题）早一点自我消解掉的话，事实上北京根本不需要动手。

在谈到对大陆有何期许时，龙应台表示，一个国家的强盛不只有军事和政治，最核心的是要有强大文明的力量。

她称大陆应用这个力量去思考，“台湾70年来好不容易累积下的东西，要把台湾当做一个宝贝去看待它、争取它。”

龙应台是台湾前“文化部长”、知名作家，代表作品有《野火集》和《大江大海一九四九》等，许多人一定听说过她的《中国人你为什么不生气》、“我不在乎大国崛起，我只在乎小民尊严”。

2016年10月，龙应台曾在香港大学的演讲上询问在场人士启蒙歌曲是什么，全场“意外”高唱起新中国最有名的爱国歌曲之一《我的祖国》，一时引发全网热议。

来源：观察者网

责任编辑：刘光博