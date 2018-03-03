瑞典税务局改称台湾为中国一省：按国际惯例修正

原标题：瑞典税务局改称台湾为“中国一省”：按国际惯例修正

瑞典税务局发公告，改称台湾地区为“中国一省”。

海外网3月3日电 瑞典税务局2月28日发布公告，将对台湾地区的称呼改为“台湾，中国一省”。有台湾亲绿媒体跳脚，号召台网友向瑞典税务局寄信抗议。不过，瑞典税务局已在公告中明确指出，此举是根据ISO国家代码进行修正。

据台媒报道，瑞典税务局2月28日在网站发出公告，指出根据ISO国家代码，发现2例没有遵循该名称形式，因此将从公告的第11周开始，将把对台湾的称呼改为“台湾，中国一省”。

对此，有亲绿媒体号召台网友，称“大家可以写信给瑞典税务局表达意见”。有台网友“响应”称，“虽然没用但是写好了”，还有台网友则称，“拒买瑞典产品”。

此前，瑞典外交大臣曾公然声称支持台湾加入国际组织，中方已作出严正回应。据台媒报道，瑞典外交大臣2017年12月在接受议会议员质询时曾表示，对协助台湾有意义且“不以国家身份”参与各项国际组织的做法持支持立场，并愿意继续支持台湾参与飞行安全等领域专家会议。而对于台湾地区参与世界卫生组织问题，瑞典外交大臣称，对台湾期待成为世界卫生组织观察员的诉求“持正面态度”，但此议题仍需获世卫组织内部共识 ，目前来看，共识似乎并未出现。

对此，外交部发言人华春莹在2017年12月25日的例行发布会上表示，在中国台湾地区参加国际组织活动问题上，中方的态度是一贯和明确的，即必须按照一个中国原则来处理。台湾问题是中国内政，中方坚决反对其他国家在此问题上说三道四。

此外，今年1月底，美国政府多个网站纷纷撤下了“青天白日满地红旗”相关图案。对此，美国方面明确表示，坚持“一中”政策，而台当局则表示不满，扬言“无法理解美方作为，感到失望。”随后，美国负责东亚事务助理国务卿提名人董云裳日前也在美国国会谈到，美国有官网取消了所谓“青天白日满地红旗”，是因为美国不承认台湾是一个“主权独立的国家”。而巴拿马总统访华时也曾表示，中巴建交将对台当局在拉美地区所谓的“友邦”起到表率作用。

正如国台办发言人马晓光所说，“一个中国原则是国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则也是人心所向、大势所趋。”

责任编辑：刘光博