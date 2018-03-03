原标题：台前官员退党参选台北市长 怼柯文哲：台不需网红

苏焕智。（台媒资料图）

海外网3月3日电 台湾“九合一”选举将于2018年底举行，其中，台北市长选举备受外界瞩目，寻求连任的无党籍现任台北市长柯文哲更是成为蓝绿营参选人的“箭靶子”。前台南县长苏焕智今日（3日）上午宣布退出民进党参选台北市长，他批评柯文哲称，台湾不需要网红。

据台湾亲绿媒体报道，对于台媒称柯文哲为非典型政治人物一事，苏焕智强调，相较于常有惊人之语能够吸引媒体关注的柯文哲，苏焕智坦言，“这不是我的强项”。他称，台湾需要看到具体的政策，而不是一个讲很多话的网红。

据早前报道，柯文哲之所以被称为非典型政治人物，一个重要因素是其曾多次发表雷人言论，他也因此频频被媒体报道。2017年3月29日，柯文哲出访东南亚期间，对于“台湾赢过香港的地方在哪”，柯文哲声称，“香港很无聊，就一个小岛而已，有什么好看的”。同年4月9日，柯文哲再次炮轰新加坡是“住在笼子里面的金丝雀”。

2017年11月9日，柯文哲在台北市议会接受总质询时，对于台北市议员戴锡钦称“你越来越像政客了”，柯文哲回应“对，越来越像了”。同年12月14日，柯文哲在脸书账号发文称，他的人生就是个“意外”，自己以前也没想过会当上台北市长。

责任编辑：刘光博