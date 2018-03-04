王金平为蔡英文两岸政策诡辩:她从未刺激过大陆

海外网3月4日电 大陆发布31项惠台措施，扩大向台湾人才招手。台当局立法机构前负责人、国民党王金平今表示，蔡英文上台后，对大陆都没讲过一句刺激的重话，但民进党方面的“去中国化”，这是相当程度地刺激大陆。他表示，蔡当局未来在两岸政策上，要如何规避“九二共识”所带来的影响，“能另提一个好的说法”。此举引起台湾网络极大愤慨。

王金平3日表示，蔡英文（见图）从没对大陆讲过一句重话、刺激的话

据台媒报道，王金平3日晚间接受财信传媒董事长谢金河“老谢看世界”节目专访时，被问到如何评分蔡英文处理两岸关系。他表示，“当局对于大陆，事实上，她都没有讲过一句重话，也没有讲过一句刺激的话”，所以大陆不会有激烈反应。但王金平提到，大陆对于台湾，尤其执政党方面，仍有“去中国化”的疑虑，这相当程度的刺激到他们，因此，台湾必须要小心谨慎。

节目中，王金平向蔡英文“建议”。他指，蔡英文未来在两岸政策上，应思考如何解决“规避九二共识”所带来的影响，同时进行两岸实质接触，才能替两岸带来共利共存的空间。

王金平参加节目录制

媒体报道事件后，王金平此言立即引起台网友极度不满。

有网友一针见血指出，“这就是本土派的嘴脸——和稀泥。没讲重话不等于两岸关系就可以解冻啊。关键还在有没有明确表述一中原则。”并质问“难不行王金平也认同蔡英文不承认一中吗？”

有网友批评其“蓝皮绿骨”，并指出蓝营就是而被他和柯建铭搞坏的，“还有脸讲什么”？！

还有网友批评其尽“说些不痛不痒的事情为蔡英文辩解”。网友指出，乡民真以为两岸僵局的原因仅仅在于“去中国化”而已吗？王金平不知晓两岸同属一国才是两岸交往协商的前提吗？它不知晓如今这个前提已不复存在了吗？他不知晓蔡英文欲解开僵局唯一办法是明确承认两岸同属一国吗？

网友表示，所谓两岸同属一国，除了民族识别上认同自已是中国人，也要求在主权问题上确认两岸同属一个主权实体。

据了解，自2016年520以来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，这导致两岸关系和平发展的局面受到严重冲击。国台办多次表示，责任完全在台湾当局一方。

对于两岸关系的性质与交流基础，国台办早前已多次强调，大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国关系，也不是“一中一台”。台湾作为中国领土不可分割的一部分，从来就不是一个国家，也永远不可能成为一个国家。大陆方面坚决反对任何形式的“台独”言行，决不允许国家分裂的历史悲剧重演，搞“台独”分裂必将自食恶果。

国台办在新年贺词中再次强调，新的一年里，我们坚决反对和遏制各种“台独”分裂行径的态度不会含糊。“台独”损害国家主权和领土完整，破坏两岸关系和平发展，威胁台海和平稳定，只会给两岸人民尤其是台湾同胞带来祸害。我们绝不容忍“法理台独”分裂行径，也绝不坐视“渐进台独”侵蚀和平统一的基础。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张迪