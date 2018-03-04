国民党基层力拱洪秀柱参选台北市长 洪未明确拒绝

洪秀柱。视觉中国 资料

原标题：国民党基层力拱洪秀柱参选台北市长，洪办：参选不在规划中

据台湾《中国时报》报道，年底台北市长选战，国民党参选人数爆炸，如今又传出蓝营基层力拱前主席洪秀柱参选，看好洪发挥“母鸡带小鸡”效果，为党开创新局。国民党中央评议委员、台湾青年联合会理事长何溢诚昨（3月3日）透露，从农历年前至今，他已和洪当面谈了数次，感受到洪对此事的接受度愈来愈高，“就看她何时起心动念”。

据报道，针对台北市长选举，国民党包括前“立委”丁守中、张显耀、孙大千、台当局前“行政院”发言人郑丽文，及台北市议员钟小平都宣布参加初选，形成5抢1竞争局面。据悉，近来部分蓝营基层积极酝酿洪秀柱参选氛围，更盼包括孙文学校、“蓝天行动联盟”、泛蓝联盟等深蓝团体一同跟进。

对此，洪办发言人李昶志说，洪尊重各界想法，但参选不在规划中。洪并呼吁党部尽快产生台北市长候选人，别让大家焦虑不安，导致频频点名，更会让真正有心服务者感到不公。

“蓝委”蒋万安今年初宣布弃选台北市长，不仅让党中央措手不及，基层士气也受到不小打击。何溢诚指出，如今强棒人选难产，B咖滥竽充数，基层期待身为教母级的洪秀柱，能像2015年竞选党主席般出面承担责任。

至于洪秀柱本人有无参选意愿，何溢诚说，经过三次面对面沟通后，洪的态度明显没有起初那么抗拒。洪秀柱坦言，确实接获不少基层劝进声，“如果我真的决定宣布参选，那将是投下震撼弹。”说法令人玩味，也留下想象空间。何溢诚指出，“都会”型选举主要为文宣空军战，洪秀柱不但具有全台知名度，议题掌握度与建构能力也强，与现任市长柯文哲同为非典型政治人物。

他不讳言，综观目前局势，以及国民党中央呈现没有领导中心的状况，柯文哲连任应是十拿九稳。虽然洪秀柱出马不见得能赢柯，但选情可望打成五五波，蓝营也需要像洪一样，有突破性思考、勇于批判的“母鸡”，协助年轻世代的议员参选人出线，为党甄补政治人才。

此外，何溢诚也说，根据台北市选民结构，支持两岸持续交往交流、和平发展比例很高，符合洪秀柱的一致性形象。要是洪参选台北市长，将可炒热选情，发挥扩散效应与外溢效果，集结蓝军归队。

泛蓝联盟创盟总召郑龙水昨表示，双北（台北、新北）是深蓝大本营，洪秀柱的特质及路线颇受深蓝支持，若投入初选出线机会很大，他积极且乐观看待此事。

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌