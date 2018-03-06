台退将摔伤后离世 洪秀柱惋惜：痛失一位好兄弟

原标题 台退将缪德生拔管离世 洪秀柱惋惜：痛失一位好兄弟
62岁的退役上校缪德生，对反军人年改的大小抗争无役不与。（图片来源：缪德生脸谱网）
中国台湾网3月5日讯 据台湾“东森新闻云”报道，反军人年改团体2月27日清晨“突袭”台湾“立院”，岛内“蓝天行动联盟”秘书长缪德生攀爬建筑外墙时重摔落地昏迷。“蓝天行动联盟”总召武之璋接受访问时证实，台大医疗团队宣告缪德生脑死，经家属同意，在今天14点50分拔管，待自然往生后转移至殡葬处。对此，前国民党主席洪秀柱表示，今天我们痛失一位好兄弟；一位热爱台湾，坚持守护台湾到底的好友！感到无比惋惜。
据报道，缪德生摔下时，因为伤势太重，当下已没有呼吸、心跳，送到医院后紧急处理，现在是靠机器维持生命征象，如果开刀，很有可能就会变成植物人。因此，家属决定不开刀处理，并于5日14点50分拔管，待自然往生后转移至殡葬处。台大医院则表示，不便评论缪德生亲友对病情的陈述，由家属统一说明。
洪秀柱表示，遗憾听到这样的消息，当一辈子尽忠职守的军公教警消同仁们，退休后惨遭羞辱、污蔑时，缪上校一直站在第一线冲锋、捍卫众人权益。今天，我们痛失一位好兄弟；一位热爱台湾，坚持守护台湾到底的好友！感到无比惋惜。
来源：中国台湾网
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