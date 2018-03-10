台湾除了小吃店外啥便宜？台网民含泪称：人力

原标题：心酸！台湾什么最便宜 台网民含泪称：人力

不少台湾网民认为，台湾最便宜的用品是“人力”。图为劳工团体去年12月的游行，高举标语“累”。（资料图片）

海外网3月10日电 有台湾网民近日在网上讨论区询问“台湾除了小吃外，还有哪些用品更便宜呢”？没料到不少网民回答“人力”，却让人觉得很心酸。

据东网报道，一名台网民发文表示，每次出国前，都特地搜寻当地有什么用品最便宜，因此好奇发问︰“那我们台湾除了小吃店外，到底有什么‘用品’是特别便宜的？便宜到游客来台湾必买？”

有网民认真回答，推荐“水电”、“网络”、“矿泉水”、“文具用品”等等都很便宜。不过最令人感叹的是，不少网民回答“人力”、“劳工”、“人才”、“新鲜的肝”。有网民感叹台湾人力最不值钱，而且比喻为“24小时便利商店！”

责任编辑：霍宇昂