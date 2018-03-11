霍启刚：香港年轻人应该积极参与大湾区建设

原标题：把陆港青年交流工作做实做细

全国政协委员、霍英东集团副总裁 霍启刚

今年政府工作报告提出，要出台实施粤港澳大湾区发展规划。改革开放40年，给了香港重大发展机遇，粤港澳大湾区则是新的机遇，所以我们应该拥抱国家的发展，尤其是香港的年轻人，应该积极参与到大湾区的建设中。

香港年轻人的国际化视野、创意、金融法律等专业服务能力都是他们的优势，能够带给大湾区强大的动力与活力。香港一直都是对外的窗口，也有比较完善的系统和广泛的对外联系，如何扮演好“超级联系人”的角色，在香港参与大湾区建设中是非常关键的。这次无论是宪法修正案还是政府工作报告，都体现了中国愿意同各国合作的意愿和意志，只有开放，才能更好地推动建设人类命运共同体。

我的提案之一，就是未来如何扩大香港青年来内地交流的规模，让更多人愿意参与其中。要让更多香港年轻人参与到大湾区里面，我觉得起码要先了解内地，了解之后就会去寻找机会。

青年是一个非常大的群体，不能用一样的方法。如果只是喊着走吧走吧去交流，这是不实在的。而且，走马观花式的交流，效果真的很有限。所以这一工作需要做实做细。因此，我们要按照他们的兴趣爱好，去定制一些不同的“产品”，一个可以实现有效交流的产品。青年人里有爱踢球的、有爱唱歌的、有爱跳舞的，应该找寻他们的兴趣点。

目前来说，我接触到的各种香港年轻人赴内地交流的活动，大家的参与度都很高，比如参访、实习等等。出发前，他们可能会有各种各样的担忧，比如基础设施建设、生活习惯、便利程度、食品安全等等，但是等来了之后，他们感受到了内地的进步，北京、上海等国际大城市的发达程度不输于香港，而且在便利程度上超过香港，大家只带一部手机出门就可以完成很多事情。这些见闻和感受都会拓宽香港年轻人的视野，让他们更愿意到内地发展事业。

当然，交流不能形式化。后续的工作我们还是要更关注，就是去完内地以后，这些香港青年怎么保留着与内地的联系，怎么保留与内地朋友间的友谊。如此，这样的联系和交流才能更加长久。

（本报记者 柴逸扉、申孟哲、张庆波采访整理）

责任编辑：刘德宾 SN222