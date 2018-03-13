学者解读惠台“大礼包”：给台湾优秀人才以舞台

原标题：大陆专家学者解读新春惠台“大礼包”

来大陆，实现人生梦想吧！

本报记者 汪灵犀

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月13日 第 04 版）

参加“台胞青年千人夏令营”的台湾青年在北京天坛合影。 （资料照片）

“去年两岸大学生戏剧节上，我问台湾的艺术生，你们表演和艺术都很棒，毕业以后会去哪儿？这些很阳光的孩子，脸色突然暗淡落寞下来，‘不知道嗳，哎呀，走一步看一步吧。’”福建厦门台湾艺术研究院院长曾学文长期从事两岸文化交流，讲起他亲历的这件事，很是为岛内优秀人才惋惜。他希望大陆能够吸纳这些台湾年轻人西进发展，给他们实现人生抱负的舞台。如今，他的愿望终于成真。

给台湾优秀人才以舞台

日前，大陆方面出台《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称“31条”），着力为台资企业、台湾同胞提供与大陆企业、大陆同胞同等待遇。记者就此采访部分大陆专家学者，他们认为，随着这些政策措施的逐步落实，大陆的广阔天地将成为台商和台胞展示才华、实现梦想的热土。

“‘31条’出台以后，我的很多台湾朋友都在转发消息，询问我落实情况怎么样。这说明，这31条措施实实在在切中台湾同胞的利益点，回应了他们的诉求和心声。”曾学文对记者说，他每年会接触到很多台湾艺术院校毕业的大学生，他们怀揣着对艺术的理想进入社会，但台湾的发展空间小，艺术院团并不多，冰冷的现实，把年轻人的理想抱负打趴在地。“现在，西进大陆，这些优秀年轻人将打开一片广阔天地。”

北京联合大学台湾研究院副院长李振广也表示，此次颁布的31条措施，打开了台湾优秀人才融入大陆社会的大门。“正如大陆改革开放之初所带来的各种机会帮助大批台商企业成为知名企业一样，在两岸关系发展进入新阶段的今天，来大陆将给更多的台湾同胞带来良好发展机遇，大陆的广阔天地将成为台湾优秀人才展示才华，实现梦想的热土。”

“这次31条措施中所开放的134种职业资格考试，为有一技之长的台湾民众赴大陆发展打开了方便之门。”清华大学台湾研究院副教授郑振清认为，台湾内部高度竞争的服务业人才和能量将有望得到释放。

赋予台资企业以机遇

两岸经济交流合作的30多年里，台资企业适时而动，把握机遇，涌现出统一、康师傅、旺旺、富士康等一大批台资企业巨头，也实现了台资企业发展壮大与大陆经济发展的双赢。如今，大陆再次抛出橄榄枝，台资企业再迎发展重大机遇。

中国社科院台研所副所长张冠华在接受记者采访时分析说，民进党重新上台执政后，拒不承认“九二共识”，两岸经济合作制度化停摆，使台商错失了很多机遇。这次出台的31条措施，在“中国制造2025”、开放政府采购、参与“一带一路”建设等方面给予台商同等待遇，将大大促进台商的转型升级。

“比如，台湾的科技产业可以参与大陆创新发展，享受税收优惠和鼓励措施；再比如，台商可以参与大陆政府采购、国有企业混合所有制改革，有利于摆脱过去主要以代工生产为主的发展模式，与大陆企业实现更密切的合作，拓展大陆内需市场；还有，开放台商直接参与‘一带一路’建设，将使他们获得更大的内需与外销的市场空间。”张冠华预期，31条措施逐步落实后，将对台湾很多相关产业产生重大的影响。

构建两岸命运共同体

“两岸的文化其实是一脉相传。这31条措施的落实，将给中华传统文化的保护和推广带来巨大的影响，不仅仅带来数量上的激增，更会带来质的飞跃。”曾学文向记者介绍，在台湾，无论是民间音乐、戏曲，还是在生活的方方面面，中华传统文化都无处不在。“举个简单的例子，台湾庙宇随处可见，庙宇上面的这些雕梁画栋从哪里来？基本都是从福建泉州、厦门传过去的。”

曾学文表示，在非遗传承保护方面，台湾做得比大陆早，经验比大陆丰富。如果两岸联手交流合作，那是一举多赢：台湾优秀人才有了更大的发展空间，大陆可以借鉴更多成功经验，中华传统文化能够得到更好推广。

“31条”出台后，台湾同胞可以申报非遗文化传承人。“闽南歌仔戏，这是两岸共通的东西。台湾的高水平老师如果可以作为非遗文化传承人来推广，有了更多资源、更好的渠道，那无论是对台湾、对大陆、对中华传统文化，都是利好。”

“正是大陆方面始终将台湾同胞当做‘一家人’‘自己人’，认为两岸同胞是荣辱与共的命运共同体，才可能同台湾同胞分享发展机遇，才愿意以同等待遇方式对台开放。”厦门大学台湾研究中心副主任唐永红认为，大陆改革开放成果有目共睹，对道路前景充满自信，愿意将台湾同胞纳入中华民族伟大复兴的征程中，所以才如此前所未有地多领域、大力度、广范围、多部门开放。而这些开放措施将有助于台企在大陆投资兴业和台胞在大陆发展，给他们带来广阔巨大的机遇和实实在在的获得感。此举将书写构建两岸命运共同体的新篇章。

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“大礼包”得到台湾民众认同

本报台北3月11日电 （记者吴亚明、孙立极）岛内多项民意调查显示，大陆新春“大礼包”得到多数台湾民众的认同。许多人愿意西进大陆，找寻发挥潜能的舞台。

台湾的中华民族致公党委托趋势民意调查公司所做的最新民调显示，多数台湾民众认为“大陆惠台政策对台湾有利”，其中教育程度为专科的认同比例最高，达65.9%。

台湾“东森新闻云”本月初所做的民调显示，受访网友中有64.3%知道大陆惠台31项措施，其中又有72.2%的网友认同这些措施，52.6%网友表示有赴大陆发展的意愿。

台湾的104人力银行机构负责人表示，大陆31项措施公布后，查询网站上工作地点显示在大陆的职缺浏览数激增。

责任编辑：刘德宾 SN222