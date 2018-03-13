原标题：大陆游客大减 台导游透露收入锐减8成同事转职

中国台湾网3月13日讯 据台湾“中时电子报”报道，台湾旅游业最近两年很悲情！相关从业人员收入锐减苦撑待变，无法待的只好逃离求生，状况相当惨烈。

导游在桃园机场引导陆客团。（图片来源：中时电子报）

报道说，53岁华语导游吕公仁表示，自己担任华语导游及领队约有8年时间，以前收入一个月十几万元，现在就算有团可接，收入已砍半，若非还有些人脉可用，无法撑到现今。他透露，同期导游同事，已有8成转职。

吕公仁说，以往2月过后是陆客来台旺季，但今年3月份团客至少大减7成，另外因应台湾年底的地方选举，也将停止陆客赴台旅游团签。这些措施必定冲击到台湾饭店、餐厅跟导游领队，十几万个家庭生计。

报道说，陆客已被世界认证，是消费力最强大的观光客。赴台的东南亚团多是4天，大陆正规团都是8天，陆客团减少后，就算蔡当局从东南亚补进消失陆客的8成，消费力还是少了6成。

吕公仁说，以往农历过年假期陆客来台旅游人次每天还有8千人，但今年只剩下1千人次。两岸关系若不融冰，冲击恐怕还会更惨。（中国台湾网 娟子）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌