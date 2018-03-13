台“太阳花学运”案二审 黄国昌等22人再被判无罪

原标题：台“太阳花学运”黄国昌等22名被告二审再被判无罪

[观察者网 综合报道]台湾“太阳花学运”占领“立法院”一案，在台北地方法院一审判决“立委”黄国昌、学运头目林飞帆等22名被告无罪后，遭台北地检署提起上诉。3月13日，台湾高等法院二审仍判22人无罪。

2014年3月至4月间，台湾爆发“太阳花学运”，致使已经签订的《海峡两岸服务贸易协议》未能生效，一直搁置至今。当年3月18日占领“立法院”正是这场学运的开端。

“太阳花学运”期间，示威者占领“立法院” 图自台媒

据悉，检察官早前指控22人涉犯煽惑他人犯罪、煽惑无故侵入建筑物罪、妨害公务、侮辱公署以及违反“集游法”罪，有黄国昌、李惠仁、蔡丁贵、林飞帆、陈为廷、魏扬、周馥仪、黄郁芬、曾柏瑜、陈廷豪、赖品妤、林楷翔、吴沣洪、赖富荣、李夙儒、黄国扬、许顺治、王溪河、王文斌、陈建斌、庄程洋、余能生接受审判。

据观察者网此前报道，2017年3月底，台北地方法院合议庭首度援引“公民不服从概念”，认定抗议行为动机与目的都与公众事务有关，一审宣判22人全部无罪。其后，台北地检署对此案提起上诉，上诉理由特别针对“公民不服从概念”提出多项质疑。

据台湾“中央社”13日报道，合议庭宣判时表示，二审并未援引“公民不服从概念”，但认为太“阳花学运”的起因是“反服贸黑箱”。民众的陈情抗议并未主动攻击警方，过程中民众或有与警察推挤冲撞，但没有人持器械攻击，也没有严重流血冲突。法院认为检方上诉指控黄国昌等人涉犯煽惑他人犯罪没有理由，驳回上诉。

黄国昌（前左一）、陈为廷（前左四） 图自台媒

台湾高等法院发言人邱忠义表示，由于此案一、二审都无罪，依速审法规定，理论上不可上诉，所以全案几乎已确定。

据台媒报道，判决结束后，黄国昌声称：“太阳花运动无罪，有罪的是马（英九）政府及当时强行把服贸视为审查通过的张庆忠。”陪同被告的“民间司改会”也与黄国昌、陈为廷等人召开记者会，发出新闻稿肯定判决结果，同时他们还要求蔡英文当局还“3.23攻占‘行政院’”一案所有被告“公道”。

反两岸服贸协议，学生冲进“立法院”

“太阳花学运”是指2014年3月18日至4月10日间，台湾部分大学生与公民团体共同占领台湾“立法院”的事件。

3月17日下午“内政委员会”中，中国国民党“立委”张庆忠以30秒时间宣布完成 《海峡两岸服务贸易协议》的委员会审查，引发一群大学与研究所学生以及社会人士的反对。他们于18日18时在“立法院”外举行集会，抗议草率的审查程序。此后，有400多名学生非法进入立法院内静坐抗议，并于晚间21时突破警方的封锁线占领“立法院”议场。此后数日，抗议者持续占领“立法院”。在台北其他重要地区，也发生多起抗议冲突事件。

4月6日，时任“立法院长”的王金平赴议场探视学生，承诺两岸协议监督条例草案完成立法前，不召集两岸服务贸易协议相关党团协商会议。此后，抗议者于7日晚间宣布将于10日晚上6时退出议场。“太阳花学运”发生至今，《海峡两岸服务贸易协议》一直被搁置。

据悉，“太阳花学运”期间衍生出3起司法官司，除了“3.18占领‘立法院’”案之外，还有“3.23攻占‘行政院’”与“4.11包围中正第一分局”两起案件。在这两起案件中，前者依侵入住宅、毁损与煽惑他人犯罪等罪共起诉132人，目前仍在审理中；后者共起诉4人，两人无罪，另两人因妨害公务被判拘役，其中一人缓刑。

责任编辑：张玉