台阿里山检修车擦撞月台 近1个月已发生5次事故

一辆检修车擦撞月台。（图片来源：香港东网）

海外网3月13日电 2月以来，阿里山森林铁路已发生4次脱轨事件。13日上午，阿里山森林铁路再次发生事故，一辆检修车擦撞了旁边的围栏，此次事故并未造成人员伤亡。

据香港东网报道，阿里山森林铁路管理处营运组长简信立受访时表示，此次意外发生在车库园区内，当时，这辆检修车刚从北门站做完例行检修要回到车库区，却不知什么原因，车头撞到了木栅道栏杆。目前，事故原因仍需要进一步调查。

据台湾《中时电子报》早前报道，2月27日的脱轨事故发生后，阿里山森林铁路本线（嘉义到十字路）停驶两周进行检修，原定于3月12日恢复行驶。不过，3月初，阿里山森林铁路管理处称，为彻底改善路线状况，3月12日起，本线（嘉义到十字路站间）各级列车继续停驶3个月。目前，仅有祝山线、沼平线及神木线等3条支线行驶。（海外网 张申）

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