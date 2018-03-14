国民党批蔡办侍卫长下令抬人:民进党使台民主堕落

原标题：国民党批蔡办侍卫长抬人：民进党使台湾民主堕落

蔡英文出席中常会，许多阿公阿婆北上民进党中央前抗议，却传出侍卫长下令抬人。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网3月14日讯 据台湾《中时电子报》报道，台当局“行政院退辅会”与环保公司合作，预定于台南市龙崎区牛埔里推动事业废弃物处理中心，但因为有毒害河川的疑虑，许多年长的阿公阿婆不远路途，北上到民进党中央前抗议，如今却传出侍卫长张捷下令抬人。对此，国民党文传会副主委洪孟楷痛批：“这是台湾民主的堕落！”

洪孟楷指出，这些年长的抗议者，无惧路途遥远，北上陈情。而且，从现场状况来看，警力明显处于优势，抗议者也并无阻碍交通，或有任何危险动作，新任侍卫长竟下令抬人！这种剥夺人民抗议权力，拿公权力对付手无寸铁的年长者的行为，是民进党对于民主的堕落！

洪孟楷也质疑，台南乡亲北上抗议，“行政院长”赖清德不汗颜吗？执政地区的乡亲求助无门，还被拒绝见面。这只证明蔡当局当初所说的“谦卑”、“沟通”只是作秀！

洪孟楷说，抗议者的理由是担心“毒害河川”，这些明明都是台湾这块土地不可承受的痛，却没有审慎评估便轻易开发，是对后代子孙的伤害。今天抬走一个，明天便会有千千万万个台湾人来抗议，而民进党对于民主的堕落，也会永远让民众记得！（中国台湾网 尹赛楠）

来源： 中国台湾网

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