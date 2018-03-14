台媒：若马英九遭起诉 酷酷嫂不排斥参选台北市长

原标题：台媒：若马英九遭起诉 周美青不排斥选台北市长讨公道！

中国台湾网3月14日消息，据《中国时报》报道，年底台北市长选举，蓝营选将纷纷表态参选，但似乎找不到足以撼动柯文哲选情的战将，“点兵点将”时有所闻。农历年前出现力拱前第一夫人周美青出马的声音。近日，亲马人士透露，“酷酷嫂”不排斥参选，台北市议员也认为她绝对是能带动选情的大黑马。

国民党“立委”蒋万安宣布不选台北市长后，党内陷入焦虑，农历年前基层传出劝进周美青声浪，被外界认为可能性低。不过，就在国民党台北市长初选前夕，传出周美青参选并非不可能，而能够影响她意愿的就是“马英九因素”。

亲马人士透露，马英九卸任后官司缠身，现面临三中交易案可能遭起诉。有人以此劝进周，若马遭起诉，是否愿意参选讨公道，意外获周“不排斥”回应。

国民党台北议员陈重文认为，周美青若作为市长参选人，各项条件绝对无庸置疑，她与老百姓生活相近，没有架子，观察她平时参与活动，与小朋友、老人的互动表现，可看出她真的朴实又亲民，几乎零负评的好形象，具明星选将特质。

陈重文说，至今基层仍有选民反映，希望周美青出来挑战台北，她比现阶段表态的参选者，更有让民众喜欢的特质，若她出马绝对能带动选情，发挥母鸡带小鸡效应。

不过，台北议员王鸿薇认为，“酷酷嫂”参选的话题性很强，可能性却趋近于0。初选前本来就会有各种想象空间，重点是党内要尽快确定人选，才能全力备战。

来源：中国台湾网

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