马英九人气上涨 台教授：不是比烂 是选民识货了

原标题：马英九人气上涨 台教授：不是比烂，是选民“识货”了

据台媒报道，台湾地区前领导人马英九卸任后，最近人气反而水涨船高，媒体称之为人气“再起”。台湾世新大学传播学院院长游梓翔表示，一个被选民认为执政成绩不佳，最终输掉执政权的台湾地区领导人，在卸任两年后就由黑翻红，确实罕见。“马英九再起不是比烂，而是选民更识货了”。

马英九放下“执政”包袱 频频下乡人气旺

据报道，马英九南下高雄跨年，在六合夜市受到热烈欢迎，让他大为振奋，手写版春联更掀起民众领取风潮。

马英九到到兴隆市场发春联，引来一片骚动

马英九先前下乡屏东，许多乡亲抢着跟他握手

花莲地震后，马英九在3月初造访花莲，以实际行动推销花莲之美，就算下榻当晚花莲外海发生地震，他也说“睡得比台北好，完全没感觉到地震”。

随后他到屏东探望“失业部长”龙应台，除了到水果摊帮忙叫卖水果，还搭龙应台的车拍照留念。

除此之外，马英九在春节参拜时穿的深蓝色KMT卫衣，也一度成为热门商品，引发短期的抢购潮，许多台湾人都想跟前领导人穿一样的衣服。

台教授：选民终于“识货”了

台湾世新大学传播学院院长游梓翔表示，有人说选民健忘，这“不正常”，有人甚至说这是“比烂”——马英九的烂造就了蔡英文，蔡英文的烂又反过来造就了马英九。

但马英九的“再起”真是比烂吗？游梓翔表示，马英九再次获得民众欢迎，蔡英文确实贡献卓著，因为大家发现，两岸关系上，“九二共识”是个互利双赢的办法，蔡英文执政则无力答卷，搞成僵局。外事上，蔡英文执政制造动荡，困住台湾。“族群”关系上，马英九的“谦虚聆听”是个促进和谐的态度，蔡英文执政则挑动仇恨，粗暴傲慢。内部治理上，许多马英九被骂翻的政策，例如涨价、劳工、电力，都因为蔡英文执政的“无能摇摆”，让大家更了解到马英九“折冲平衡”的难能可贵。

游梓翔表示，在政治上，“喜新厌旧”是常态，觉得马英九烂，选了蔡英文，觉得蔡英文烂，应该造就一个新的人，选民为何“喜旧厌新”呢？马英九的“再起”不是因为选民“健忘”，也不是因为选民“比烂”。他认为，更多的是因为选民“记得”，是因为选民从蔡英文的“烂”中，“重新审视”了马英九的好。

他说，而且举目望去，台面上的政治人物，在这个“重新审视”下，都给马英九比下去了。简单地说，马英九最近的人气高涨，不是“比烂”。这种看法过度看轻选民的智慧。重新评价马英九，其实是一种选民的“成熟”——在货比货之后，选民更“识货”了。

责任编辑：霍宇昂