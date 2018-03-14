台男计划高中毕业就入伍:10年可存450万 到时买房

原标题：台男计划高中毕业就入伍：10年存450万 到时买房

台军。（港媒资料图）

海外网3月14日电 在台湾，低薪现象由来已久，引发许多台湾民众的不满，为此，有台湾高中生甚至考虑一高中毕业就入伍，而不是上完大学后参加工作，想着这样就能存更多的钱。一名18岁的台湾高中生近日在一社交论坛发文称，如果他高中毕业后签志愿役，28岁前他至少可以存到450万元（新台币，下同，约合人民币97万元），到时候，他就能和女友结婚买房。

据台湾亲绿媒体报道，该高中生称，大学毕业后要还贷款，工作待遇还不一定好，但是，如果签志愿役的话，每月实际能领38000元（约合人民币8200元）。他还表示，他想在28岁前和女友结婚并买房，如果签下志愿役的话，第一年每月可以存31000元（约合人民币6700元），第二年每月可以存32000元（约合人民币6900元），第三年每月可以存34000元（约合人民币7300元），算上年终奖，估计28岁前至少能存450万，最后再加上女友的薪资，应该可以买房。他在文章最后还询问网友，“这样的规划还行吗？”

文章一出就引发台湾网友热议，有网友留言称，“想赚钱就选志愿役，想爽就选台湾科技大学”、“如果真的想赚钱，就考个好学历”，也有网友讽刺，“领38000存31000？你是不是吃米不知道米价？”（海外网 张申）

责任编辑：刘光博