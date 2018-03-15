台湾深澳燃煤电厂闯关成功 环保团体：点燃愤怒

原标题：深澳燃煤电厂闯关成功 环团：点燃愤怒

中国台湾网3月15日讯 据台湾《联合报》报道，台当局环保主管部门昨天召开深澳燃煤电厂环评，尽管环保团体，双北市政府代表以及当地民众都反对兴建，连番前去抗议，但最终仍由“环保署副署长”詹顺贵做成“修正通过”结论。对此，环保团体哗然。台湾绿色和平组织发布新闻稿向“环保署”表达抗议与不满，未来还将号召更多民众，要求“经济部”撤回此案，并批评台当局减煤规划是“说一套、做一套”。

报道说，绿色和平组织日前发起反深澳电厂兴建联署，该会统计有超过1万6千名民众参加。绿色和平组织指出，环评大会无视本案对于生态、空气质量的强烈冲击，选择罔顾民众健康，强行通过，兴建深澳燃煤电厂，势必会使北台湾的空气质量雪上加霜。

根据台电报告书的估算，新建深澳燃煤电厂每年将会增加包括PM2.5在内的粒状污染物268吨，至于会对呼吸道系统造成严重危害的硫氧化物与氮氧化物，每年也都会超过1000吨。不过，根据新北市环保局提出委托中兴大学庄秉洁教授的深澳电厂污染模式仿真结果，发现深澳电厂PM2.5日平均增量，竟是台电环境差异分析报告书中模拟值的3倍以上。

绿色和平组织表示，这两个模拟研究之间的矛盾，都应该有更谨慎的冲击评估与替代方案分析。况且在空气污染如此严重的此刻，台电竟然要再花7年的时间和1000亿的预算去兴建另一座燃煤电厂，而不是把这些巨额成本投资于再生能源发展，等于是无视于台湾已经在再生能源发展上落后许多国家和地区的困境，更是置民众健康于不顾。此外，该案也恐冲击海洋生态。

绿色和平组织指出，对于一座会加重空气污染、危害珍贵的海岸生态、不符合能源转型政策的深澳燃煤电厂，台当局仍然选择要强渡关山。一座煤电厂兴建之后，至少将持续运转30年。面对高污染的燃煤发电，台当局乃至环评委员，都必须要承担历史责任。该会要求“经济部”撤回该案开发。（中国台湾网 娟子）

来源：中国台湾网

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