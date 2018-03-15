民心思变 台对大陆最有“偏见”群体开始转变态度

原标题：民心思变！台湾对大陆最有“偏见”的群体都开始转变态度了——

参考消息网3月15日报道 台湾“中央日报”网络报3月14日报道称，十年前台湾《远见》杂志曾经调查过，询问民众“大陆政府对台湾人民的友善程度如何”这个问题，十年后《远见》就同一问题展开调查，发现与十年前比较，变化最大的是18岁至29岁的年轻人。十年前，远见研究调查显示，这个族群认为大陆对台不友善的比例高达50.8%，是所有年龄层中最高的，但十年后的今天下降至39.8%，成为所有年龄层中最低的。友善占比也从35.5%增加至40.8%，是所有年龄层中最高的族群。这显示年轻世代对大陆看法已大不同。

▲来源：台湾《远见》杂志

《远见》的这份调查还显示，有61.6%的年轻人愿意来到大陆发展。媒体分析称，这得力于大陆祭出的31项惠台政策。

究竟是什么原因让此前对大陆最有“偏见”的群体改变了对大陆的印象？

台湾年轻人看不到未来

台湾问题时评人赵静在接受参考消息网采访时认为，这是一种民意变化：一方面台湾民众是对台当局两岸政策的不满，也对他们无力提升经济的不满；另一方面大陆“说话算数”，“两岸一家亲”的概念和立场不是虚的，是实实在在地落实在了政策措施上。台湾民众认识到大陆真实面貌的人也越来越多，原来民进党编织的谎话也越来越起不到作用。尤其是其中的年轻人群体，对于未来发展的渴望，让他们更能够准确、迫切地认清现实。

▲自从2015年9月大陆全面实行电子台胞证后，台湾居民来往大陆更加便利。

北京联合大学台湾研究院教授朱松岭对此也表示，一系列台湾民调说明“31条”是有针对性的，不仅“切中要害”，还产生了较大反响。超过六成的年轻人，愿意来大陆发展就证明了这一点。

两岸心灵契合是趋势

赵静认为，台湾当前是一种民心思变的状态，越来越多的人意识到了台湾要发展离不开大陆，而且政客们的吵吵闹闹的意识形态的东西，民众也越来越没兴趣了。所以，大陆还是继续按自己的节奏把两岸一家亲切实做到实处，总能得到台湾同胞正面的回应。

▲国台办发言人马晓光多次在公开场合表示“两岸一家亲”。

台湾年轻人一代，毫无疑问代表了台湾政治，文化和经济等多方面的未来，他们将在今后两岸关系中扮演重要的角色。由于此前两岸在文化沟通交流上的各种障碍，使得这一代人难免对大陆存在一些偏见。如今，随着台湾当局的执政不力，再加上大陆一直秉持的开放、积极的态度，使得台湾年轻人群体看到并感受到了大陆方面的诚意。他们渐渐地开始摒弃偏见，愿意尝试更多地去了解大陆。这对于真正实现两岸心灵契合，促进两岸和平统一，是一个很不错的开端。毕竟年轻就是未来，年轻就是希望。

▲资料图片：国台办主任张志军（左）走访中国人民大学台湾学生宿舍，并与在校台生互动。

但针对近日来民调普遍呈现乐观态势，朱松岭也持谨慎态度，他说：民意如流水，民调变无常，还需要观察政策实施效果后再做新评判。台湾民调机构掌握在台湾当局手中，其方向、导向均受到台湾当局的影响，所以既不能不信，又不能全信。一方面，台湾民调能从一定程度上反映出部分真实信息；另一方面，我们依然需要警惕台湾当局在民意方面的一些操作。

责任编辑：刘光博