大陆收台渔船钓鱼岛附近求援:你在哪都可呼叫我们

原标题：一段近期台湾渔民到钓鱼岛附近向大陆求援的视频

台湾渔船：呼叫广州台、呼叫广州台……

大陆：广州台听到请回答。

台湾渔船：广州台你好，我是台湾的渔船…。。请问钓鱼台海域是否为大陆的管辖范围？

大陆：是的没错。

台湾渔船：台湾渔船在钓鱼台海域可否请求大陆协助支援？

大陆：请稍等一下……。。台湾渔船你好。不管你在任何海域发生什么事都可以呼叫广州台！

责任编辑：桂强