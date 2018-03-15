大陆收台渔船钓鱼岛附近求援:你在哪都可呼叫我们

原标题：一段近期台湾渔民到钓鱼岛附近向大陆求援的视频
台湾渔船：呼叫广州台、呼叫广州台……
大陆：广州台听到请回答。
台湾渔船：广州台你好，我是台湾的渔船…。。请问钓鱼台海域是否为大陆的管辖范围？
大陆：是的没错。
台湾渔船：台湾渔船在钓鱼台海域可否请求大陆协助支援？
大陆：请稍等一下……。。台湾渔船你好。不管你在任何海域发生什么事都可以呼叫广州台！
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