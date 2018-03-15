原标题：台湾一车辆起火导致1死1伤 车内发现炭粉痕迹
15日傍晚，台湾云林县斗六市棒球场附近，一辆车起火。（图片来源：台媒）
海外网3月15日电 今天（15日）傍晚，台湾云林县斗六市棒球场附近，一辆车起火，导致1人死亡1人受伤。警方初步调查后发现，死者和伤者系父女关系。警方还在车内发现了炭粉痕迹，目前，起火原因仍在调查中。
云林县消防局出动了2辆水罐消防车，并于10分钟内将火扑灭。（图片来源：台媒）
据台湾亲绿媒体报道，15日下午4点18分，云林县消防局一辆消防车在返回消防分队的途中，发现一个路口前方竟冒出了浓浓黑烟，就赶紧开启警报器并直接赶往现场查看，之后发现是一辆车起火，因此，消防队员就立刻打电话请求加派消防车。消防队员下车后发现，副驾驶座的门虽然半开着，但是，女性乘客意识不清，无法自行逃脱，救护人员冒险将女乘客从车内拉出并送医，女乘客生命体征稳定，无明显外伤，目前仍在加护病房。消防队员还称，当时，驾驶座已经全面燃烧，因此，他们无法救出司机。
警方初步调查后发现，死者和伤者两人为父女关系，事发时，死者就躺在驾驶座上，推测其当时可能在休息而非开车。此外，由于在车内发现了炭粉痕迹，警方不排除烧炭的可能。目前，起火原因仍在调查中。（海外网 张申）
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