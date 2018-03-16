全国政协副主席:任何“台独”活动都是开历史倒车

原标题：全国政协副主席郑建邦：任何“台独”活动都是开历史倒 车

2月28日，国务院台办、国家发展改革委经商中央组织部等29个部门，发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，共出台31条具体惠台措施。31条惠台措施发布以来，备受两岸社会各界关注。

郑建邦 团结报团结网微信公众号 图

“这体现了我们以人民为中心的发展思想，人民也包括2300多万台湾同胞。” 全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦日前接受记者访问时表示，这不仅顺应台湾民众热切期望，而且很好落实了中共十八来以来习近平总书记“两岸一家亲”“中华民族命运共同体”等重要对台思想。

“我从事两岸交流工作近30年了，比较了解台湾社会和台湾民众的诉求。”郑建邦说，这些年，岛内由于“台独”分裂势力兴风作浪，过度的政党政治把台湾资源较多地消耗在选举、恶性竞争上，导致岛内经济增长乏力，社会政治对立分化，很多年轻人找不到出路。相比之下，祖国大陆在快速良性发展，吸引同胞来大陆发展，实现人生价值。

“他们在岛内听到的都是负面信息，现在大陆机遇比台湾多，不仅年轻人，还有大中学老师都想来大陆任教，因为岛内教育是萎缩的。”工作中，郑建邦发现越来越多的台湾同胞认同祖国大陆，有的台胞还提出加入中共、加入民革或者想当人大代表、政协委员的诉求。郑建邦深有体会地说，我们应当为台湾同胞来大陆发展创造更多便利，“他们来了看一看就有很大好处”。

“从事两岸交流工作的同志要进一步解放思想，在未来推动两岸和平发展、推动祖国和平统一过程中，与时俱进。这31条惠台措施不是一劳永逸。” 郑建邦表示。

郑建邦说：“我是乐观派，但不是盲目的，我们现在有这样的自信、定力和力量做到这一点。” 同时，郑建邦认为，落实“两岸一家亲”“中华民族命运共同体”重要思想，决不能光嘴上说说，而是切实去体验、感知、呼应、落实台湾同胞关心的问题，让台湾同胞用实在的生活来感受，增强他们对祖国和中华民族的认同感。

对于“台独”分裂活动，郑建邦表示，任何形式的“台独”活动，都是开历史的倒 车，它们是中华民族走向团圆、复兴道路上的一小撮逆流。“但是我们要高度重视‘台独’分裂活动。一方面坚持‘九二共识’，坚决反对‘台独’，不能给‘台独’分裂势力留下任何幻想和缝隙。另一方面，真真正正地争取台湾的民心，增强同台胞的心灵融合。”

郑建邦强调，民进党当局围绕虚无缥缈的政治目的倒行逆施，既不利于两岸关系，也不利于台湾民众。“水能载舟亦能覆舟，随着台湾民众的觉醒，民进党前景可想而知。”

来源：微信公众号“团结报团结网”

责任编辑：张玉