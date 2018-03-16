“惠台”成台禁词 台官员:大陆想制造台内部对立

原标题：噗……“惠台”居然成了台湾禁用词！

英明英明，佩服佩服！

面对大陆发布的31项惠台措施，蔡英文当局真的是无计可施了。“行政院长”赖清德的记者会一推再推，如今更嘴硬地进行所谓“正名”，不允许称为“惠台”，只能称呼“对台”。

据台湾联合新闻网15日报道，为了不随大陆的惠台政策起舞，“行政院长”赖清德口头指示“行政院”内部，将来谈及大陆相关作为及公文往返时，不再以中国大陆“惠台措施”描述，而必须改用“对台”作为措辞。有党政人士称，岛内不应掉入“惠台”或“利中”的框架。

另据中时电子报报道，“行政院”本来预计15日公布针对大陆31项惠台措施的应对政策，由赖清德亲自出马。但“行政院”发言人徐国勇15日又称，赖清德不会亲上火线，而改由“副院长”施俊吉16日主持相关记者会。有官员称，大陆惠台政策希望收到拉拢人心的效果，甚至希望制造台湾内部对立；当局不能禁止民众选择到大陆发展，但须提供充分的风险评估。

赖清德

针对“惠台”变“对台”， 前“总统府”副秘书长罗智强15日发文称，这让他想到一个笑话：蔡英文和赖清德过山时遇到老虎，蔡英文很紧张，说：“老虎很厉害的。”赖清德胸脯一拍，大步上前说：“我有办法。把这个老虎改名为猫，不就得了。”文章嘲讽说，这个想法“英明英明，佩服佩服！”

世新大学传播学院院长游梓翔称，所谓“党政人士”一方面嘴上说不能禁止民众选择到大陆发展的漂亮话，另一方面又努力暗示可能遭遇的风险，这就不是“风险劝说”或“道德劝说”，而是可能违法的警告甚至恐吓了。他批评说，当局应对方案拿不出来，但“嘴硬方案”一个接一个，“把‘惠’字消个音或用立可白涂掉，补个‘对’字上去，大陆的‘惠’台措施就立刻破功了，果然厉害！”他直言，是不是惠台，民众自有判断，而“警告”加“正名”只是显得台方无计可施而已。

联合新闻网15日评论称，在台湾当局全面动员急着反制大陆惠台磁吸效应之际，中台办强调将继续研拟实施相关惠台政策措施，蔡英文只会拿出电击棒来对抗大陆的胡萝卜，也许她应该再想想李登辉“戒急用忍”政策的后果。

责任编辑：张岩