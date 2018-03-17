美国“与台湾交往法案”可能自动成法？中方回应

海外网3月16日电 外交部发言人陆慷16日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：

问：据报道，美国政府称尚未决定是否签署“与台湾交往法案”，但它可能于本周六自动成法。如果该法案成为美国法律，中方有何回应？

答：我们已经在这一问题上多次表明过中方立场。即便我不再说，大家也都非常清楚中国政府的立场。

你所提到的议案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

我必须再次重申，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美合作造成严重干扰和损害。

责任编辑：张迪