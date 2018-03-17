李嘉诚：若女孩不买房就不结婚 就让她趁年轻再找

原标题：如果女孩说没房不结婚 看看90岁李嘉诚怎么答

90岁的李嘉诚宣布退休了，53岁长子李泽钜正式接棒。

在长和系3月16日举行的发布会上，长和系主席李嘉诚也就香港高房价问题发表了自己的观点。“不能把买房看得太重要，如果女孩子说没有房就不结婚，那如果是我，我就会说，不如趁年轻你再找一个吧。不可能很年轻就要买房。”

李嘉诚出席记者会

在发布会上，李嘉诚被问及，香港发展这么多年，很多人住在“劏房（编者注：又名房中房，是香港出租房的一种，业主或二房东将一个普通住宅单位分间成不少于两个较细小的独立单位，然后作出售或出租之用，每个小房间的面积由几平方米到十平方米不等。）”，甚至还有年轻一代也是这样。

李嘉诚说，居屋的问题，现在“水浸到眼眉”这么紧张，因此他认为，居屋、公屋都要建多一点。

关于楼价，李嘉诚说“我不敢说，现在过去这两年，差不多高了一倍的价钱，现在我们的楼价是和一般的市民收入是脱节的。尤其是我们现在需要多一点公屋、居屋，令普罗大众不会因为住的问题而让生活有最大的困难。”

至于香港楼市何时应该“上下车”，李嘉诚说，地产的市道和香港人是不是要一直不停地买贵的房子，问题是不一样的。“假如一个人已经有足够的钱去买了楼盘，买了自住决定没有问题，即使将来楼价跌下来，自己住有什么关系。所以问题是刚才所说的，买了自住没有问题，你只要选择分期付款能够负担得了。当然，可能未来会加息，但不会加得太离谱，加2%-3%已经不得了，这已经不得了。”

李嘉诚依然鼓励有经济能力的人买房。“对于我来说，只要这个人经济没有问题，应该买房子，买自己喜欢的房子，这是自有经济的。但政府方面，不过从公道来说，政府也尽了力去争取多一些土地，来应付普罗大众的需要，这也是事实。但能够多一点、快一点，就是我所希望的。”

不过，李嘉诚并不赞同年轻人马上就要买房的观点。他甚至以自己的经历举例，“当时我爸爸逝世，我一个人负担家里，我的弟弟、妹妹都在读大学，除了顾自己之外，我也把家放在心上的，怎么样可以让我妈妈不会对家庭太头疼。”李嘉诚说，如果大学还没有毕业，女朋友就想要一间房屋，这是不对的。他甚至表示，如果女孩子说没房子就不结婚，那就不如趁年轻再找一个。

李嘉诚批评一些年轻人关于“为什么爸爸不是李嘉诚”之类的抱怨，“这是不对的，我爸爸本来在很好的环境，他是做小学的校长，当时小学校长待遇不差的，我可以受到很好的教育。结果因为战争，来到香港，我12岁就要工作，我还没有14岁，他就逝世。只要自己肯做，我每一样都是走正路，没有一个偏道，没有赚了不应该赚的。”

李嘉诚鼓励年轻人，一定要求知，一定要增强自己。“另外对一些新的科技、技术怎么改进，有很多机会，今天依然有的。”

责任编辑：霍宇昂