我驻美使馆回应“与台湾交往法案”签署:坚决反对

原标题 中国驻美使馆回应“与台湾交往法案”签署：坚决反对

海外网3月17日电 据中国驻美国大使馆网站报道，中国驻美国使馆发言人就美国“与台湾交往法案”发表谈话，表示强烈不满和坚决反对。

谈话称，“与台湾交往法案”有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此强烈不满和坚决反对。一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美合作造成严重干扰和损害。

就在16日下午，美国白宫称，特朗普已签署“与台湾交往法案”（又称“台湾旅行法”），当地时间16日起“生效”。

外交部发言人耿爽此前已针对“台湾旅行法”相关议题回应称：该议案有关条款尽管没有法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，如获通过实施，将对中美关系及台海局势造成严重干扰。“一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守在台湾问题上向中方作出的承诺，停止审议有关议案，妥善处理涉台问题，维护两国关系和台海局势稳定。”

早在2017年10月12日，美国国会众院外交事务委员会提出该草案的时候，就遭到了中国大陆的强烈反对。中国外交部发言人华春莹于2017年10月13日表示，“必须再次强调，有关议案严重违反一个中国政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，我们对此表示坚决反对”，她敦促美方“慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，以免干扰和损害中美关系大局”。

责任编辑：张岩