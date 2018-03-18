罗援喊话蔡英文：“对台旅行法”是抹糖蜜的砒霜

原标题：少将罗援喊话蔡英文：来，干了这剂抹了蜜糖的砒霜！

据媒体报道，特朗普已签署“台湾旅行法”，当地时间16日起“生效”。自此，中美关系、台海两岸将进入新的高危期。蔡英文当局自以为得计，认为可以狐假虎威，为虎作伥，殊不知，这是美国人搬起石头砸了台湾人的脚。中国大陆绝不会吞下这个苦果，吞下这个苦果的只能是台湾。可以肯定，“台湾旅行法”是美、台双输法。

特朗普签署的“台湾旅行法”，不是一般的法案，它直接违背中美三个联合公报，挑战一中原则，严重动摇中美关系的基石。试想，如果任由美国各级政府官员以“台湾旅行法”为法律保障出入台湾，将造成什么局面？那不是“两个中国”或“一中一台”又是什么？

这里，只引用《中华人民共和国反分裂国家法》的相关条款以为回应，第三条规定“……解决台湾问题，实现祖国统一，是中国的内部事务，不受任何外国势力的干涉。”第八条规定“台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，或者和平统一的可能性完全丧失，国家得采取非和平方式及其他必要措施，捍卫国家主权和领土完整。”你美国有你美国的法律，我们中国也有我们中国的法律，我们中国执法的力度和刚性绝不会低于美国。

特朗普执政一年多了，应该说，我们对他的观察期已经告一段落。特朗普对华政策的狼尾巴暴露无遗，从上台伊始称蔡英文为“总统”，到“没有必要承认‘一中原则’”，再到签署涉台的“美国2018财年国防授权法”，再到这次签署“台湾旅行法”，一次比一次嚣张，以前还有人怀疑他没有执政经验，不知台湾问题的敏感性，是“无知”，现在我们只能给他定性是“无耻”。想拿台湾问题向中国叫板，打错了算盘。

中国现在已经不是1840年的中国，也不是1931年的中国，甚至也不是1950年的中国，中国已经强盛起来了。1950年，新中国刚刚成立，百废待兴，我们都敢于“保家卫国”，现在我们国力强盛起来，更有能力高举“保家卫国”的旗帜捍卫国家的主权和领土完整，我们说台湾问题是我们的核心战略利益，绝对不是一句戏言。

近期，美国在贸易上对中国打压，触犯了中国的经济神经，现在又在台湾问题上向中国挑衅，触犯了中国的政治神经，我们必将报复！报复手段，美国可以充分发挥想象空间，我们必将是打其七寸，攻其必救。

蔡英文当局也不要沾沾自喜，这次是美国把台湾推到了烈焰上去烤，美国的象征意义大于实质意义。美国真的敢派高官与台湾方面的官方进行实质性接触吗？你再接触也改变不了台湾是中国领土一部分的事实，只是徒增中国大陆加速解决台湾问题的紧迫感。

我们制衡台湾的能力和手段要比制衡美国便捷的多，不说政治外交，也不说IT业旅游业，仅将解放军的导弹调整一下方位，仅将联合军演的地点换一下场景，仅将军机军舰绕岛战巡的次数略做增加，台湾民众可以体验一下这种感观，从此，岛无宁日。这种紧张局势不是中国大陆主动挑起的，要怪就怪美国人，要怪就怪蔡英文当局。

台湾是中国的领土，外族可往，本族亦当来去自由。不要指望美国人可以派航母来驰援，我们的军事压力是常态化的，美国耗得起吗？也不要指望台军出来反制，凭现在台军的现状，它还有这个实力和胆量吗？其实，“对台旅行法”是一剂抹着糖蜜的砒霜，老百姓得不到任何实惠。因此，还是善劝台湾同胞不要引火烧身，引狼入室，美国人、蔡英文没有安好心。

倒是有一句话应该引起各方足够的重视，在中共十九大报告中习近平总书记说，“我们有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的‘台独’分裂图谋。”字字珠玑，字字实力、字字决心，有玩火者，不妨一试。

（本文作者系解放军少将罗援）

责任编辑：张建利