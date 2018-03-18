陈水扁获准为儿造势晚会站台 台网友:鬼“司法”

原标题：陈水扁获准为儿子陈致中造势晚会站台 台网友骂翻

陈水扁（中）获准为儿子陈致中（前排右）站台。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网3月17日讯 据台湾《中时电子报》报道，为冲刺民进党高雄市议员初选，陈致中17日将办造势晚会，台中监狱昨（16日）竟急转弯，指为兼顾人伦，获准前台湾地区领导人陈水扁今晚为儿子陈致中站台，但须遵守“不上台”“不演讲”“不谈政治”“不受访”，可停留1.5小时。网友对此骂翻：看到你，票就投不下去了！

网友愤怒说：“鬼岛，鬼‘司法’”“贪污犯保外就医还可以参与政治活动，全世界也只有贪扁一家可以了”“又加深对这对父子的厌恶感！”“总而言之就是滚回笼去养老吧！”“台湾人的包容力是世界第一名，这种国际认证的贪污犯家庭，还能在这个社会顺风顺水，真不简单！”“身体很好，抓回去关吧！”

还有网友说：“让他上，让全世界看看我们绿到发青的选民”“让我们见识一下，什么叫做嫖妓后，还能顺利成为民代的奇迹吧！”“吃相真难看！”“真恶心的政党跟一家人，这就是民进党执政下的产物！”（中国台湾网 李宁）

来源：中国台湾网

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