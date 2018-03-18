83岁台湾作家李敖去世 生前最后一条微博曝光(图)

原标题：李敖去世，享年83岁

据台湾媒体3月18日报道，台北荣民总医院证实，罹患脑干肿瘤的作家李敖，近日因病况转危，今天上午10点59分离世，享年83岁。

李敖先前罹患脑瘤，去年中还曾因免疫能力下降得了肺炎，一度住进加护病房。今年1月曾传死讯，经纪人称李敖住在荣总病房。

李敖的最后一条微博发于今年2月1日

李敖2003年曾患摄护腺（前列腺）癌，治疗后抗癌成功。2015年底因感冒导致肺炎，一度危急，最后化险为夷。2016年李敖因左腿行动不便，起初以为是肌肉萎缩，就医后才发现是脑部长肿瘤，影响指挥神经功能。

李敖去年2月接受记者访问时表示，他脑部长瘤，自认“不久人世”。电话采访过程中，李敖声音听起来爽朗，李敖则说，这是“回光返照”。

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责任编辑：张玉