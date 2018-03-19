民进党议员为曾说“李敖死了”道歉 台网民：別演

原标题：王世坚为曾说“李敖死了”泛泪道歉 台网民：別演了

李敖因罹患罹患脑干肿瘤，18日上午与世长辞，享年83岁。

民进党议员王世坚和李敖以往曾在“立法院”多次交锋，如今李敖病逝，王世坚为当年一句“李敖死了，真的李敖死了”眼眶泛泪说，应该要为当年那句气话跟他道歉。

当年，王世坚不满李敖到大陆演讲，说出“李敖死了”，让他不禁懊悔说，用字遣词确实太重，也太过了。他很遗憾没有机会再见到李敖，向他致意，还说或许这句道歉真的来得太晚。王世坚也改口说，毕竟李敖也是长辈，而李敖过去自学的精神也值得效法，即便李敖最后回归大陆，再怎么说那也是他的故乡。

“李大师，我当时话讲的太重、太过了，其实你没死啦，对我来讲你永远不会死，你永远在我心里活得好好的，而且我在心里帮你供了一个牌位”，回忆李敖王世坚神情哀凄，面对镜头说出最后想对李敖说的话。以往总在镜头前看两人唇枪舌战，但不同于媒体称他们是死对头，王世坚更认为自己跟李敖“亦师亦友”，他透露，其实自己从小看李敖的书长大，“他在我心里是icon，是启蒙者”。

对于李敖去世，王世坚心情难过、遗憾，尤其回想起自己最后和李敖碰面的状况都很冲突，不管是李敖到对岸演讲，他在论坛上大喊“李敖死了”一事，王世坚反省当时李敖已经70多岁，对死忌讳的年纪，不应该讲那种话；另外一次在某次会议上，李敖拿喷雾剂出来喷，王世坚回忆当时自己的反应也是不礼貌、不客气，相当冲动，无奈“曾多次透过关系希望能联络到李敖，但苦查不到他的联络方式”，遗憾没能见到最后一面，当面道歉。

直到李敖过世才吐露心里话，王世坚赞李敖虽然两人看法不同，但李讲话都是有所依据、做了相当研究。

然而对于王世坚的这番表现，台湾网民却表示：“呵呵……什么叫做猫哭耗子，演很大啊！”、“消费一下嘛，这一向是政客的手法。王世坚，你差不多就行了。”、“别演了，老王在李敖的视频中一直是以小丑身分登场的。你在感谢李敖给了你这么多年丑态毕露的机会？”、“这姓王的真够假惺惺，借李敖来搏版面。”

责任编辑：张玉