“与台湾交往法案”生效 台能如愿傍上美国大腿吗

原标题：“与台湾交往法案”生效，台湾能如愿傍上美国大腿吗？归根结底三句话

摩擦很可能一触即发。这两天，中美之间火药味甚浓。

在长安君看来，特朗普用了触怒中国的最后一张底牌：当地时间16日，白宫发布声明称，特朗普签署“与台湾交往法案”。

这部法案为什么会引起轩然大波，主要在于3点：其一，允许美国政府所有级别官员访台并与其对口官员会面；

其二，允许“台湾高阶官员”享受“礼遇”入境美国，并与美官员会面；

其三，鼓励台“驻美代表处”等在美机构在美开展有美国官员参加的活动。

有学者认为，这是继1979年美国《与台湾关系法》通过以来“最为严重的立法升级”。

它直接违背了中美三个联合公报，挑战一中原则，严重动摇了中美关系的基石。

公然挑衅中国底线，背后的目的是什么？对这一幕期盼已久的台湾，真能如愿以偿傍上美国的“大腿”吗？

暗度陈仓的本事都没有

明修栈道更没可能成功

这一天，台湾绿营已经等待了将近40年之久。

1979年，中美建交以后，美台官方交往受限。“与台湾交往法案”就是对这种“受限的”高层级官员“互访”进行全面解禁。

但其实，台当局一直没有放弃，而是和美国偷偷摸摸的玩小把戏——借出访“友邦”之机，过境美国。

传统上，台湾领导人“过境”美国，都掐着手指数呆了几小时，有没有过夜，连停留城市的档次分成好几级：

一级“过境”：纽约；

二级“过境”：洛杉矶、旧金山

三级“过境”：迈阿密、西雅图、休斯顿等其他城市

四级“过境”：阿拉斯加、夏威夷、关岛、等美国本土以外的岛屿

例子很多：

2017年，蔡英文出访中美洲四国，当地时间1月7日过境美国休斯顿。

台媒称，美方高规格礼遇：由美国国务院外交安全局负责蔡英文安全；全程交管、警车开道，美术馆更净空3小时，让蔡英文参观30分钟。

2016年3月13日，马英九任期内最后一次出访，过境美国休斯顿停留一夜。

在休斯顿参观时，美国警方首次在高速公路匝道口进行交通管制；晚宴前，出动警犬先行侦查。马英九称自己获得了过境美国史上最高礼遇。

侨宴上，20多位年纪平均50岁的“北一女仪队”操枪表演，欢迎马英九的到来。

上述台当局之所以如此高兴，那是因为碰壁的情况更多——

2017年11月3日，蔡英文在结束对三个“友邦”的“访问”后，想在返程时“过境”美国夏威夷，而特朗普当天也将在夏威夷停留。

特朗普却隔空狂怼蔡英文：“你们要做什么？”随后美国政府拒绝了蔡的过境请求。

2008年，马英九访问南美时申请过境纽约，但遭到美国方面拒绝。

2007年，陈水扁任上最后一次过境美国，却未获准下飞机，在机场停留了50分钟。陈水扁沮丧之极，回台后哀叹：“不方便、不舒服，更觉得没有尊严”。

纵观历届台湾领导人“过境”美国，各有心思，或想制约大陆、或想兜售“台独”、或想捞取政治资本、或想赢取“尊严”。

此间种种，大陆冷眼旁观，不是不知道，而是知道肯定成不了事！

而今“与台湾交往法案”生效，过去背地里的龌龊勾当，被摆到了台面上。但近40年的历史证明：暗度陈仓的本事都没有，明修栈道更没有可能成功！

那些为“与台湾交往法案”叫好的人，其实是揣着明白装糊涂。

中美博弈，特朗普显然没牌了

台湾只是美国的一颗棋子，彼此对这个道理都心知肚明。台湾偷偷摸摸搞小动作，美国也愿意与其互动，实质就是为了与中国博弈。

在特朗普看来，当今世界，中国是美国头号竞争对手。这一点，从2018年1月特朗普第一次国情咨文就可以看出。他说：

“全球范围内，我们面临流氓 政权、恐怖组织，还有像中国与俄罗斯那样挑战我们利益、经济和价值观的对手。”

所以美国不断做着各种小动作：在南海挑衅巡逻，闯入我岛礁12海里范围；与台湾暧昧互动，发售军火；最近在经贸问题上施压，提升关税……

而“与台湾交往法案”的生效，则意味着，美国对中国的忌惮之心，不再藏着掖着，而是明确发起了“战书”。

什么原因？很简单，美国利益至上。

一方面，中国的崛起，令特朗普心虚，并且压力巨大。

王毅外长曾在一次演讲中说，中国最大的发展变化就是改革开放以来，保持了30多年的两位数增长，在世界上创造了“中国奇迹”。不仅成为世界第二大经济体，还让6亿多人口成功脱贫。

另一方面，誓言“让美国再次伟大”的特朗普显然没牌了。否则，特朗普不会轻易拨动中国最敏感的神经——台湾问题。

试图靠搅和别国内政这种龌龊手段，在大国博弈中占上风，无疑是下下策！

但岛内“独派”却假装看不到特朗普的算盘，反而蠢蠢欲动。

今年1月，众议院刚通过此法案的时候，蔡英文就发推叩谢，感谢美国众议院支持台湾当局所谓的“民主”，还叫嚣此举将有助于强化“美台”之间“持续性的伙伴关系”。

台湾只是美国的一颗棋子，蔡英文不会不明白。中国大陆不可能对“台独”坐视不理，蔡英文也不会不明白。

随着大陆实力的不断上升，一个中国原则已经越来越深地嵌入到当下世界秩序中，这个趋势不可逆转。但她依然选择傍美国的“大腿”，说明“台独”势力已是穷途末路，只能赌一把末路狂欢。

不知道她有没有听过一句话，是昨天逝世的台湾著名作家李敖说的：“美国会像果汁机一样榨干台湾地区，最后把台湾地区卖掉”！

归根结底三句话

不用担心，美国公然挑衅，突破底线，中国也绝不是吃素的。

一个中国的原则不容挑衅！

从17日下午3点左右到18日中午，中国五大机构，24小时内接连就此发声亮剑，表示强烈不满和坚决反对——

驻美使馆：“与台湾交往法案”有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此强烈不满和坚决反对。

外交部：该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。

国防部：中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

国台办：我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。

人民日报：“钟声”发文《破坏中美关系政治基础是愚蠢的》称，美方一意孤行推出所谓“与台湾交往法案”，挑战一个中国底线，是对中美关系和台海局势的严重干扰，中国人民不会答应。

无论出于何种心态，玩弄阴谋阳谋，中国统一是历史的大势所趋。十九大报告中习近平总书记的三话掷地有声，犹在耳畔——

一切分裂祖国的活动都必将遭到全体中国人坚决反对！

我们有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的“台独”分裂图谋！

我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去！

责任编辑：张玉