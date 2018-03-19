台湾援助“邦交国”10亿新台币旧军备 含漏气悍马

原标题：台湾给了“邦交国”10亿新台币军备，援赠却“相当低调”

[文/观察者网 王恺雯]近年来台当局“断交”风波不断，为巩固与“邦交国”之间的关系，台湾也没少下功夫。

去年底，传出台湾为稳住“邦交国”多米尼加共和国，决定向其提供高达10亿新台币（约2.2亿人民币）的军备援赠。日前，台当局“陆军司令”王信龙低调前往多米尼加，主持援赠仪式。

不过……这批物资却是台湾淘汰的旧器材，甚至有轮胎漏气的悍马车，要经过维修才能交付使用。

台“陆军司令”王信龙（左） 图自台媒

据台湾“联合新闻网”报道，蔡英文当局援赠多米尼加的10亿新台币军援物资，包括两架UH-1H直升机、90辆悍马车、100辆摩托车及相关零配件。首批悍马车已于1月间配合台湾“海军敦睦舰队”访问多米尼加运抵该国。

台媒称，这项援赠相当低调，台当局“驻多米尼加大使馆”并未发布相关信息。

此外，台湾“立法院”发现，这批援赠多米尼加的军备，“国防部”在2018年预算案内，未编相关援赠预算，而是以战备需求的妥善零附件与妥善维修采购预算来支应。至于这项经费要如何支付，台当局“外交部”与“国防部”目前还在协调。

援助军备换“不断交”？

据观察者网早前报道，台当局此次对多米尼加的援助，或是为换取该国的“不断交”保险。

多米尼加总统梅迪纳 @视觉中国

据“联合新闻网”报道，长期采访中南美新闻的资深媒体人郭笃为去年底在脸书上指出，多米尼加总统梅迪纳（Danilo Medina）2017年7月拒见时任台“外交部长”的李大维，该国外长也突然出国回避，“就此这般换来3，500万美元（约合新台币10.6亿元）的大礼。”

郭笃为在脸书上披露，2017年10月底多米尼加国防部长应邀访问台湾，就是去“挑礼物”的。他还上传了多米尼加当地媒体发布该国军事首长，在台湾“国防部副部长”蒲泽春陪同下，了解台军维修悍马车现况的新闻照片

多米尼加军事首长在参访台军悍马车维修情况 图自多米尼加《自由日报》（Diario Libre）

不过，按照台当局“外交部”的说法，捐赠的物品是淘汰的旧器材，做为人道救援的用途，协助救灾，并不是军备，而是“国际合作”的一部分。去年8月，时任“国防部长”冯世宽访问多米尼加期间，对方提出这样的需求，台湾方面刚好有要淘汰的装备可以提供。

今年1月，台湾“外交部”发言人李宪章又重申，援助是为持续强化与“友邦”多米尼加的军事合作与交流，捐赠淘汰的旧悍马车，协助多米尼加强化治安、扫毒与人道救援的能量。

虽然是淘汰的旧车，但台湾对“友邦”的需求当然要妥善关照。在去年10月多米尼加官员检查悍马车维修状况后，台湾的“立委”们也在12月对这批车辆的状况进行考察。

台湾“立委”考察悍马车维修情况 图自台湾“立法院”网站

根据台湾“立法院”网站提供的照片，这批悍马看起来确实“上了年纪”，车辆涂装磨损严重，甚至个别车连轮胎都是漏了气的。据悉，每辆悍马车的检查维修费、运费等费用约为新台币1百多万（约22万人民币）。

台湾“立委”考察悍马车维修情况 图自台湾“立法院”网站

台“金援外交”效果堪忧

自去年6月巴拿马宣布与台湾地区“断交”，后，台湾目前仅存20个所谓的“邦交国”，且在这些国家之中，近年也时不时传出“断交”传言。为了维护与“友邦”的关系，台湾当局可谓煞费苦心，但效果却常受到质疑，“金援外交”饱受诟病。

国民党“立委”许毓仁去年在审查台外事部门预算时指出，台湾援助“友邦”的那些账目，因为“外交”生变而追讨不回的，恐高达一亿美元。

国民党“立委” 许毓仁 图自台媒

然而台湾外事部门的负责人却表示，其手里目前并没有关于坏账金额的资料，许毓仁直呼，“简直不可思议，我们借了多少钱给别的国家，竟然连自己都不知道！”

据路透社3月1日报道，洪都拉斯前第一夫人萝莎（Rosa Elena Bonilla）因涉嫌侵占数百万美元公款被捕，警方在调查赃款明细时发现，其中有25.5万美元（约161万元人民币）来自台湾。

此外，台湾还曾因援助给少了而被“嫌弃”。观察者网早前报道，时任台“外交部长”李大维去年7月出访“友邦”伯利兹时，与伯利兹外长签署了一项合作备忘录，被曝台湾将向其提供6千万美元（约18.1亿新台币）。

不过，伯利兹媒体《Amandala》事后却撰文指出，台当局给予伯利兹的邻国危地马拉6亿美元（约181亿新台币），直指台当局厚此薄彼。

伯利兹媒体《Amandala》报道截图

当时，还有伯利兹外交官员表示，“不希望所受到的待遇和危地马拉不同”，并声称“将会把中国大陆状况列入考虑”

责任编辑：张义凌