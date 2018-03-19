李敖生前谈美对台军售：美国会榨干台湾后卖掉

原标题：李敖曾这样犀利评价美对台军售！

来源：“大白新闻”微信公众号

李敖（资料图）

著名作家李敖18日在台北逝世，国务院台办主任张志军19日向李敖先生亲属致唁电，对李敖逝世表示哀悼。张志军在唁电中说：先生民族情怀深厚，拥护国家统一，反对“台独”分裂，弘扬中华文化，推动两岸交流并身体力行，令人感佩。

当地时间3月16日，美国总统特朗普签署“与台湾交往法案”，主张解除对美台高层交往的限制。分析称，该法案是“美台断交”以来，继《与台湾关系法》后政治象征意义和实质意义最大的法案。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，李敖先生逝世后，台媒曝出2017年2月李敖生前最后一次接受媒体专访内容，他批评称，“台湾地区的前途只剩高价向美国买武器，现在蔡英文还要跟美国买，美国会像果汁机一样榨干台湾地区，最后把台湾地区卖掉。”此前接受媒体专访时，李敖也曾犀利质疑美方：“我们卖武器给你们一个州，你们美国接不接受？你不会接受的。那为什么你们会有《与台湾关系法》？”

国台办回应“与台湾交往法案”：挟洋自重必将引火烧身

近日，美方签署“与台湾交往法案”（又称“台湾旅行法”），主张解除对美台高层交往的限制。中国驻美使馆、外交部、国防部、人民日报和国台办等机构接连就此发声。国务院台办发言人安峰山18日应询指出，该案有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。对此我们坚决反对。我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。

安峰山答记者问时指出，外交部等部门已表明了我们坚决反对美方签署“与台湾交往法案”的严正立场，并已向美方提出严正交涉。该案有关条款尽管不具法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号，给复杂严峻的两岸关系形势和台海地区和平稳定造成严重冲击。对此我们坚决反对。我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。

对此，台媒称，“台湾旅行法”是美国和台湾“断交”以来继“与台湾关系法”后政治意义最高的一项法案，本法案经特朗普总统签署后虽仍端视行政部门执行度，但美国国会通过本法案仍具强烈实质和象征意义，中国大陆、台湾和美国的关系也不免将受牵动。报道称，“台湾旅行法”要求美国政府应增进美国与台湾间各层级官员的“互访”，允许包括美国阁员级官员、将级军官及行政部门官员访台，以及准许台湾高阶官员访美，会面包括美国国防部及国务院在内的美国政府部会官员。

据此前媒体报道，中国社科院台研所助理研究员任冬梅17日撰文指出，上述法案是“美台断交”以来，继《与台湾关系法》后政治象征意义和实质意义最大的法案，无论行政部门未来如何解读和执行，其立法进程和签署生效本身皆是宣示美国对华政策的政治前提出现重大调整，明显体现要求美国政府以“官方”乃至“国与国”的定位处理“美台关系”的立场，极易引发中美关系和台海局势出现难以预知的动荡。

国务院参事时殷弘接受媒体采访时表示，“台湾旅行法”的通过堪称近年来中美关系最大的转折点，已经不只是对中美关系造成冲击而已，而是公然挑战“一中”原则的底线，实际上已经让中美三个联合公报精神荡然无存。他认为，大陆不会重蹈“台湾关系法”覆辙，必定会“亮剑”，否则将让美国得寸进尺，也让民进党政府误以为可以“挟美自重”。

至于具体的反制措施，时殷弘表示，大陆方面目前对美方的抗议还只是停留在官方言语抗议阶段，实际的反制力道多大现在还很难说，但可以预见的是，反制第一步很可能是叫停双方军事交流机制，毕竟这在之前中美关系出现摩擦时，中方就曾采取过类似作法。

李敖最后专访：美国会像果汁机一样榨干台湾

著名作家李敖18日在台北逝世，国务院台办主任张志军19日向李敖先生亲属致唁电，对李敖逝世表示哀悼。张志军在唁电中说：惊闻李敖先生辞世，不胜悲悼，谨向先生亲属致以诚挚慰问。李敖先生学识渊博、著作等身，是享誉海内外的著名作家、文化名人。先生民族情怀深厚，拥护国家统一，反对“台独”分裂，弘扬中华文化，推动两岸交流并身体力行，令人感佩。

李敖先生逝世后，台媒曝出2017年2月李敖生前最后一次接受媒体专访内容。报道称，李敖当时表示，他骂人骂了一辈子，如今却觉得“努力都是空的”。他说，在台湾住了68年，为台湾花费很多时间，把自己做小了，现在深感台湾已没有希望，“台湾关着门这么小，但以前人们还可浑水摸鱼，现在被民进党欺骗，年轻人连鱼都摸不到，民进党要负最大责任”。李敖批评称，“台湾的前途只剩高价向美国买武器，现在蔡英文还要跟美国买，美国会像果汁机一样榨干台湾地区，最后把台湾地区卖掉。”

报道称，李敖在十年前参加主持人吴宗宪的节目时，痛骂“从来没有像民进党当局这样子，完全靠骗上台的”，称民进党根本不敢实行“台独”，更直接怒斥李登辉和陈水扁。李敖批评称，他们根本没有勇气实行“台独”，因为他们说的话都是在骗台湾民众。李敖也曾在其他场合公开表示，他主张“一国两制”方式实现两岸和平统一，“台独”分子骗了民众30年，“台独”和“台独”分子都是假的，因为没有人敢“台独”。

此前接受媒体采访时，李敖也曾谈及《与台湾关系法》：“美国就是这样啊，我们两国订交了，我们大陆订立一个《与夏威夷关系法》，我们卖武器给你们一个州，你们美国接不接受？你不会接受的。那为什么你们会有《与台湾关系法》？美国就是宣传舆论太强了，排山倒海而来，没完没了的，我们抵挡不住。”

[资料来源：新华社、参考消息、海外网、南方人物周刊等]

责任编辑：张义凌