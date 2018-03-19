原标题：港媒评“台旅法”：美国送给台湾的“毒苹果”

[观察者网综合报道]继美国联邦众议院及参议院分别于一月及二月间通过“台湾旅行法案”，完成国会立法程序后，该法案由美国总统特朗普于16日正式签署生效。对此，香港“中评社”3月19日发表评论文章指出，从“美台”关系来看，“台旅法”是加分；从两岸关系来看，“台旅法”是大撞击。当美国送上包成华丽礼盒的“毒苹果”时，台湾能否适时的踩煞车，防止因两岸对撞受伤，将取决于蔡英文的智慧。

美国如今把台湾绑在与中国对抗的前沿拖着跑，当美国送上包成华丽礼盒的“毒苹果”时，台湾能否适时的踩煞车，防止因两岸对撞受伤，将取决于蔡英文的智慧。

美国总统特朗普签署《台湾旅行法》鼓励台美各层级官员互访，使得美中台架构从三公报、《台湾关系法》，成为“三公报加二法”，中国大陆强列抗议台旅法严重违反一中原则，将严重冲击复杂严峻的两岸关系。值此美国把台湾做为美中对抗的棋子，台湾会不会变成两强角力的牺牲品，煞车皮在蔡英文手上。

“台旅法”的严重性在于，美国的一中原则因此松动，在“三公报加一法”时代，《上海公报》、《中美建交公报》、《八一七公报》、《台湾关系法》都是一中架构，到《台湾旅行法》上场，美台关系的法律架构就是“三公报加二法”。当“台旅法”赋予台湾领导人可至美国进行官式访问，美国总统亦可访台，一旦付诸实现，不论使用何种名义，台湾与美国也就提升到“国与国”的层次了，无异于承认台湾是“国家”。

接下来有三个最重要的观察点，第一是大陆会有何实质反应？第二，美国会如何拿捏台美高层互访尺度？美国在台协会台北内湖新馆预定6月启用，届时美国会由何层级官员来台主持启用典礼？会不会如AIT前处长杨苏棣去年所言AIT将有陆战队驻守？第三，夹在美国与中国大陆之间的台湾，要如何因应“台旅法”这颗带毒的苹果？

台旅法上路后，美国若要狠打“台湾牌” 对付中国，诸如让蔡英文到美国，或美国总统、“副总统”、国务卿等“三大天王”访台，肯定是美中大地震。但也可预见，以现在环环相扣的美中关系，美中要冲撞的代价太高，两方都会有所节制，两个巨人吵起来，倒楣的一定是夹在中间，最无筹码可反击的台湾。

所以说，“台旅法”之于台湾，未必是天上掉下来的礼物，更可能是一颗“毒苹果”。

此外，从目前的“美台”关系来看，“台旅法”是加分；而从两岸关系来看，“台旅法”是大撞击。当美国送上包成华丽礼盒的“毒苹果”时，台湾能否适时的踩煞车，防止因两岸对撞受伤，将取决于蔡英文的智慧。

与此同时，高雄市长陈菊于18日上午抵达纽约肯尼迪机场，开启访美行程，成了该案生效后第一位抵美的台湾市长。据了解，陈菊是台湾绿营重要的政治人物，再加上岛内盛传陈菊或接“总统府秘书长”一职，这让“台湾旅行法”生效后、首位访美的台湾地方层级官员备受关注：时间选择如此暧昧，令人难免遐想。

对于特朗普签署“台湾旅行法”，外交部发言人陆慷在17日深夜答记者时表示：我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。

国台办发言人安峰山18日也表示，该案有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。对此我们坚决反对。我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。

责任编辑：张义凌