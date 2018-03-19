香港在老龄化挑战下拟改善托儿服务 释放女劳动力

原标题：香港拟出台政策改善育儿服务释放妇女劳动力
人民网香港3月19日电，香港特区政府劳工及福利局局长罗致光18日发表网志，指特区政府希望通过改善托儿服务释放妇女劳动力，以减轻劳动人口短缺的压力。
他强调，香港面临人口老龄化的挑战，预期劳动人口将于2022年开始下降，释放妇女劳动力的讨论已成主流。
罗致光指出，特区政府将努力为幼儿托管服务寻找适当场所并争取资源，以增加照顾服务名额为目标。此外，特区政府已于2016年底委托香港大学开展研究工作，检视香港幼儿照顾服务现状，以就幼儿照顾服务的宗旨、内容、对象、自主模式、服务模式、供求情况、设施规划等做出长远规划。特区政府预计研究工作将于2018年内完成。
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