每天赚1500万港元 李嘉诚商业帝国的投资秘籍流出

原标题：[揭秘]每天赚1500万港元，他如何打造万亿商业帝国？投资秘籍流出…

3月16日下午，长和主席李嘉诚宣布将于5月股东会后正式退休，转任公司资深顾问，其长子李泽钜接任长和主席。这意味着他经过近五十载打造的“长江王国”正式告别李嘉诚时代。

2018年福布斯杂志显示，李嘉诚的身价349亿美元，世界排名23位，连续20年蝉联香港首富。经过五十多年的打拼，李嘉诚旗下的长江集团，已经打造出了遍布全球的港口、零售、基建、电信、能源这五大商业版图。

此外，李嘉诚一生股权投资也非常经典，近二三十年以来，李嘉诚在内地有巨量的房地产投资，而且回报巨大，这些项目更像是一种投资。

马上就要年满90岁的超人李嘉诚退休了，他所掌控的上市公司总市值超过万亿。李嘉诚除了商业成功之外，在投资方面也是非常的传奇。他曾在接受采访时说过一句话说：从这一生来说，我买进的股份多过我卖出的股份。

2400万美元定金换和记黄埔10亿美元资产

李嘉诚第一个收购经典，是1979年收购英资老牌商行“和记黄埔”。

李嘉诚看中了汇丰持有的和记黄埔股份，但是没有直接谈收购，而是去收购当时香港最大的货运码头九龙仓。九龙仓见李嘉诚大肆收购旗下股份，连忙找汇丰银行支援。李嘉诚给了汇丰银行面子，停止收购，并且把已经收购的股份转让给香港船王。

汇丰为了报答李嘉诚，把持有的和记黄埔股份卖给了李嘉诚。李嘉诚用仅仅7.1港元每股的价格收购了9000万股“和记黄埔”，是当时市价的一半，而且只需要支付20%的定金，这意味着李嘉诚用2400万美元定金就换来了“和记黄埔”约10亿美金的资产，他也成为了第一位收购英资商行的华人。

收购赫斯基 李嘉诚一生最伟大的投资之一

1986年的时候，国际油价跌到每桶11美元的历史冰点，原油市场经历了两次石油危机。李嘉诚却在这时入手石油业，以32亿港元的价格购入加拿大赫斯基石油52%股份。

之后又通过一连串动作，最终获得赫斯基95%的股权，并且在多伦多证交所上市。当年赫斯基公司每天亏500万港元，如今这家企业已经成为“和记黄埔”最大的盈利和中流砥柱，每天赚1500万港元，李嘉诚更是称这次交易是他“一生最伟大的投资之一”。

李嘉诚旗下维港投资 看好前沿科技企业

英国《金融时报》统计说，英国约25%电力分销市场、近30%的天然气供应市场、近7%的供水市场由李嘉诚及其旗下公司掌控。

李嘉诚对新兴的互联网、人工智能等新科技也兴趣浓厚。近十年来，他通过旗下的维港投资，累计投资超过70家最前沿的科技企业。

全球最大的社交网络Facebook，在2007年获得了两笔投资，一笔来自微软，另外一笔就来自李嘉诚，李嘉诚以1.2亿美元买下Facebook的0.8%股份。2009年，李嘉诚以1550万美元投资了语音识别系统Siri，这个公司在2010年以2亿美元的价格被苹果收购。 总的来说，李嘉诚一是在行业低迷的时候出手，二是沿着产业的思路，拓宽自己的经营领域，而对新兴行业的投资则更带有风险投资的特点。

你从中悟出了哪些投资秘籍？

责任编辑：刘光博