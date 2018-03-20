李敖病逝犀利成绝响 洪秀柱：欣赏他的“真”

原标题：李敖病逝犀利成绝响 老同事洪秀柱欣赏他的“真”

李敖。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

中国台湾网3月20日讯 据台湾“东森新闻云”报道，台湾政治评论家、前“立委”及作家李敖18日上午10点59分在荣总医院辞世，享寿83岁。昔日同事、前国民党主席洪秀柱得知消息后不舍表示，李敖生前对于政治有自己的想法，骂过民进党，也批评国民党，言词犀利的背后仍是尊重，虽然不赞成其所有言论，但仍佩服他的不做作，欣赏他的“真”。

报道说，李敖1935年出生于哈尔滨，1949年随父母赴台，台湾大学历史系肄业，身兼作家、前“立法委员”、政治评论家、节目主持人与学者等职，个性直言敢说，招致不少纷争，曾自嘲“这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。”但也因此成为台湾对抗威权体制、争取自由的一代巨擘。

李敖担任过第6届“立委”，问政风格独特，除了拿出狗链，亮出小刀，更曾以催泪瓦斯对空喷洒，吓坏“立委”们；2006年为抗议军购案，还拿出自己在26岁当预官时所拍的全裸海报，呛声“别以为我没有年轻过！”

“我过去在‘立法院’的好同事李敖过世了，心中的难过及不舍，实在难以言喻。”洪秀柱表示，自己印象中的李敖是一个有信念的人，学识渊博、才华横溢、幽默风趣，且特立独行，曾经公开批评过许多人，但其实也尊重每个人不同的政治信仰。

洪秀柱说，李敖对民进党的批评多如牛毛，而对国民党的批评，“国民党年轻时候，是权力腐化国民党；国民党衰老时候，是国民党腐化权力。”也让她印象深刻。

洪秀柱指出，一个人，或者一个政党，如果学不会在失败的时候自我反省、检讨，就永远无法重新获得别人的信任，而李敖的这段话也让她想起自己过去曾说，“我们是不是总在不该模糊的地方模糊了、在不该妥协的地方妥协了、也在不该姑息的地方姑息了、更在不该放弃的地方放弃了？”

洪秀柱回忆李敖这一生活得精彩，虽不见得完全赞同其言其行，但仍佩服他的不做作，欣赏他的“真”，现在他离开了，心中虽有万分的不舍，“但我相信他在另一个无病无痛的世界里，定会继续精彩，笑看世间虚假了！”

来源：中国台湾网

责任编辑：张岩